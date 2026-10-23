S přestávkami jste téměř 15 let strávil v čele radnice ve Vsetíně. V letošních volbách už vám ale voliči vystavili stopku. Čím o bylo, už jste se jim okoukal?
Myslím, že ano. Už zkrátka chtěli něco jiného. Vysvětluju si to i tak, že je lidem poměrně dobře, a přes všechnu práci, která je nesporná, protože Vsetín se za poslední čtyři roky významně proměnil, už zkrátka přišli noví lidé s výborným marketingem. A prostě zaujali. Tak to v politice chodí.
Věřím, že svět takhle tančit nevydrží. A pak zase nastoupí ti, kteří to spraví.