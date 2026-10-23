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Čunek: Masaryka by dnes lidé nezvolili. Mají se dobře a chtějí politiky bez názoru

Jiří Vachtl

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Jiří Čunek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Lidovecký matador Jiří Čunek po letech prohrál komunální volby ve Vsetíně a na radnici končí. Kromě toho, že se místním za ta léta už okoukal, vidí příčiny i jinde. Češi se podle něj mají až moc dobře a cíleně vyhledávají politiky bez názoru. „Dnes by Masaryk nemohl být zvolen. To byl člověk názoru. Teď je naopak třeba, aby člověk hlavně nikoho neurazil a říkal věci tak, aby si lidé mysleli, že to je i jejich názor,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Čunek.

S přestávkami jste téměř 15 let strávil v čele radnice ve Vsetíně. V letošních volbách už vám ale voliči vystavili stopku. Čím o bylo, už jste se jim okoukal?
Myslím, že ano. Už zkrátka chtěli něco jiného. Vysvětluju si to i tak, že je lidem poměrně dobře, a přes všechnu práci, která je nesporná, protože Vsetín se za poslední čtyři roky významně proměnil, už zkrátka přišli noví lidé s výborným marketingem. A prostě zaujali. Tak to v politice chodí.

Věřím, že svět takhle tančit nevydrží. A pak zase nastoupí ti, kteří to spraví.

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