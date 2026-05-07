„Vymíráme!“ varuje Jiří Čunek. Zaskočilo ho přiznání gaye v maturitě z angličtiny

V rámci poslechové části testu, která je pro celou republiku jednotná, dostali studenti za úkol na základě nahrávky identifikovat situaci mezi dvěma mluvčími. Pasáž zachycovala dialog mladíka s kamarádkou o tom, jak doma oznámil svou homosexuální orientaci.
Jiří Čunek však v testu od Cermatu, který má prověřit jazykovou úroveň B1 vidí systémové selhání. „Chci mluvit o závažném problému, který se stal tento týden,“ spustil ve svém příspěvku na síti Facebook senátor. Podle něj se na něj obrátili rozhořčení rodiče maturantů, kterým se nelíbí, že jejich děti musely v testu řešit téma, které on sám považuje za okrajové.
„Máme úplně jiné starosti“
Senátorova kritika směřovala především k tomu, co považuje za agendu, která se do škol vkrade i skrze jazykové testy a kterou řešíme už dekády. Ve svém projevu přitom nešetřil emocemi. „Máme úplně jiné starosti, než neustále dokola, už téměř 30 let, mluvit o lesbách, gayích a (tisících) nebo nejsou to tisíce, ale desítkách různých sexuálních orientací,“ uvedl Čunek.
Podle jeho názoru by měl stát studenty v devatenácti letech orientovat úplně jiným směrem. Místo témat sexuální orientace by studenti podle senátora v rámci poslechového cvičení trénovat spíše témata spojená se svatbou či dokonce rodinnými záležitostmi.
„Téma mělo být blízké dětem v devatenácti letech – tedy které by mělo být blízké. Na jakou půjdou školu, jak si zařídí život, a když už s někým chodí, tak jestli se vezmou a jestli budou mít rodinu,“ vysvětlil svou vizi ideálního maturitního zadání.
|
Láká jen „lehká“ angličtina. Z dalších cizích jazyků maturuje nejméně lidí v historii
Senátor pak problematiku převedl na širší politicko-společenskou linku. Čunek totiž naznačil, že inkluzivní témata v testech jsou cestou do záhuby. „Česká republika vymírá,“ prohlásil a dodal, že způsob života, který doposud žijeme je „smrtelný“.