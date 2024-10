Dlouho jste na otázku, jestli budete kandidovat na předsedu, odpovídal, že to zvažujete a rozmýšlíte se. Co pro vás nakonec bylo určující?

Očekával jsem, že to někdo z mnoha lidovců zvedne. Zdá se mi nesmyslné, aby kandidovali pouze dva lidé, kteří zapříčinili to, že máme ze šesti procent dvě.

Je těžké, aby lidová strana měla lídry, což poslanci a senátoři jsou, kteří říkají, že budeme pro manželství pro všechny.