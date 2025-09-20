Jak vlastně viry fungují a čím jsou nebezpečné? Kam se vyvinuly za čtyři miliardy let své existence?
Jak by řekl pan profesor Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie, viry jsou složité makromolekuly. Z pohledu chemika jde o něco, co můžete skutečně popsat chemickým vzorcem. Ale z pohledu biologa jsou to živé entity, i když jsou to trošku ufoni. Viry na rozdíl od ostatního života na Zemi nemají svoji vlastní buňku. Jsou jakási chemikálie, jen shluk proteinů, nukleových kyselin a lipidů bez metabolismu. Ovšem jakmile vstoupí do hostitelské buňky, tak jsou schopny ji unést, naprosto ji přeprogramovat.
V sedmdesátých letech jsme zažili velmi nepříjemnou epizodu, kdy při epidemii slintavky a kulhavky bylo vybito jen kvůli podezření jedno z největších evropských stád žiraf ve Dvoře Králové.