Nejpravděpodobněji hrozí celosvětová pandemie ptačí chřipky, říká virolog

Premium

Fotogalerie 5

Virolog Jiří Černý | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Jan David
  20:00
Viry jsou tady miliardy let, v nedávné době k sobě strhly pozornost kvůli nákaze slintavky a kulhavky v sousedním Slovensku a Maďarsku. Jejich šíření pomáhá nejen globalizace a cestování, ale také oteplování. „Všechny krávy na světě nevymřou, i kdybychom je nechali viru slintavky a kulhavky napospas,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz virolog Jiří Černý z České zemědělské univerzity.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jak vlastně viry fungují a čím jsou nebezpečné? Kam se vyvinuly za čtyři miliardy let své existence?
Jak by řekl pan profesor Jan Konvalinka, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie, viry jsou složité makromolekuly. Z pohledu chemika jde o něco, co můžete skutečně popsat chemickým vzorcem. Ale z pohledu biologa jsou to živé entity, i když jsou to trošku ufoni. Viry na rozdíl od ostatního života na Zemi nemají svoji vlastní buňku. Jsou jakási chemikálie, jen shluk proteinů, nukleových kyselin a lipidů bez metabolismu. Ovšem jakmile vstoupí do hostitelské buňky, tak jsou schopny ji unést, naprosto ji přeprogramovat.

V sedmdesátých letech jsme zažili velmi nepříjemnou epizodu, kdy při epidemii slintavky a kulhavky bylo vybito jen kvůli podezření jedno z největších evropských stád žiraf ve Dvoře Králové.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Nejpravděpodobněji hrozí celosvětová pandemie ptačí chřipky, říká virolog

Premium

Viry jsou tady miliardy let, v nedávné době k sobě strhly pozornost kvůli nákaze slintavky a kulhavky v sousedním Slovensku a Maďarsku. Jejich šíření pomáhá nejen globalizace a cestování, ale také...

20. září 2025

OBRAZEM: O’zapft is! Na 190. ročník Oktoberfestu míří miliony návštěvníků

„O’zapft is!“ zvolal primátor bavorské metropole Dieter Reiter poté, co v poledne narazil první sud piva dvěma údery. Tím oznámil, že je naraženo, a v Mnichově tak oficiálně začal 190. ročník pivního...

20. září 2025  19:43

Kybernetický útok zasáhl evropská letiště. Brusel musel polovinu letů zrušit

Několik evropských letišť se potýká po kybernetickém útoku s problémy při odbavování. Podle agentury DPA jsou postižená letiště v Berlíně, Bruselu a Londýně poté, co byl v noci na sobotu napaden...

20. září 2025  8:27,  aktualizováno  19:12

Komedie Copak je to za vojáka... se dočká pokračování. A opět s Langmajerem

Pokračování proslulé komedie Copak je to za vojáka... z roku 1987 se začne natáčet v příštím roce a do kin by mělo přijít v roce 2027. V hlavní roli Milana Kouby se opět představí Jiří Langmajer. Na...

20. září 2025  19:05

Volili Trumpa, teď naříkají. Američtí producenti sóji přišli o zákazníky z Číny

Američtí zemědělci již začínají na vlastní kůži pociťovat důsledky Trumpovy politiky. Pěstitelé sójových bobů totiž v posledních týdnech přišli o odbyt z Číny a nyní sčítají ztráty. Přitom právě...

20. září 2025

Nové Troubles? V Severním Irsku bobtná nenávist vůči menšinám. Úřady panikaří

Atmosféra na severu irského ostrova houstne. Rasové konflikty a nepokoje se tu opakují, menšiny v obavách opouštějí svá obydlí a úřady mají obavy, že i „malá potyčka se může změnit v něco velkého“ a...

20. září 2025  18:53

Tropický den koncem září. Padaly rekordy, na jihu Čech bylo přes 32 stupňů

V sobotu padaly teplotní rekordy na mnoha místech v Česku, lidé tak prožili tropický den. Na 23 stanicích naměřili nové maximum pro 20. září, na dvou místech na Šumavě dokonce absolutní zářijový...

20. září 2025,  aktualizováno  18:40

Obrazce z kouře, burácení bombardéru. Na Dny NATO do Ostravy dorazilo 100 tisíc lidí

Až sto tisíc lidí zamířilo v sobotu na mošnovské letiště, kde se celý víkend konají Dny NATO. Akce nabídla novinky, které česká armáda v poslední době zařadila do své výzbroje a které obrana...

20. září 2025  8:33,  aktualizováno  18:09

Písečná u Žamberka je vesnicí roku. Zaujala péčí o krajinu i kulturním životem

Vesnicí roku 2025 je Písečná v Pardubickém kraji. Porotu zaujala péčí o krajinu i bohatým kulturním a společenským životem. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Kosova Hora ve...

20. září 2025  16:41,  aktualizováno  17:20

RECENZE: Hádky a ostudná rozhodnutí. Nejen Piškula vypráví o tragédii lodi Argó

Velice vydařený ročník má za sebou pražský festival Antická Štvanice. Tvůrci totiž v novince Argonauti vtipně a nosně navázali na dávnou řeckou legendu a divákům nabídli působivý večer připomínající...

20. září 2025  17:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Rusku sílí nové nacionalistické hnutí. Cvičí boj a poštvává proti migrantům

V Rusku sílí nové nacionalistické hnutí Seveřan. Během tří let své existence získalo statisíce příznivců i podporu úřadů. Jeho ideologie se soustředí na nenávist vůči migrantům. Nabízí alternativu...

20. září 2025

Partnerem je pro nás hnutí ANO, s komunisty ne, říká lídr Motoristů Gregor

Hnutí nazvané Motoristé sobě je v blížících se sněmovních volbách nováčkem, kterého reprezentuje především politik a podnikatel Filip Turek. V Moravskoslezském kraji vede kandidátku 23letý Matěj...

20. září 2025  16:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.