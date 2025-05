Dnes se loučíme s výjimečnou sestrou IKEM.



Jiří Čáp pracoval v IKEM přes 30 let, v letech 1999–2019 ve funkci vrchní sestry Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče a položil základy fungování kliniky i intenzivní péče v celém institutu. Kromě toho se intenzivně věnoval vzdělávání sester i záchranářů, a to jak praktické, tak teoretické výuce. Za svou činnost byl v roce 2016 oceněn titulem „Sestra roku v oblasti managementu a vzdělávání.“



V oblasti intenzivní ...medicíny byl velmi známou postavou, prosazoval inovativní metody a postupy. Jeho aktivity přesahovaly hranice institutu, podílel se např. na zavádění podtlakové terapie léčby ran (V. A. C.) v ČR a byl i školitelem této metody. V roce 2002 se zúčastnil mise Armády ČR do Afghánistánu, kde zastával funkci staniční sestry anesteziologického a resuscitačního oddělení polní nemocnice v Kábulu.