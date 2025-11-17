Pavel by měl být demokrat vždy, říká místopředseda Sněmovny Motorista Barták

Místopředseda strany Motoristé sobě, Jiří Barták. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jiří Vachtl
Eva Pospíšilová
,
  20:00
Přes čtvrt století působil u Celní správy, z dětství se zná s exministrem Ivanem Langerem a je historicky třetím zakládajícím členem Motoristů. Jiří Barták se v říjnu dostal do Sněmovny a před dvěma týdny se stal i jejím místopředsedou.

Na vlivné – ministerské – posty mají zamířit i jeho kolegové Petr Macinka, Filip Turek, Boris Šťastný a Oto Klempíř. K některým z nich má však prezident Petr Pavel výhrady. Podle Bartáka by se ale měl držet Ústavy ČR a respektovat vůli voličů. „Věřím, že je všechny jmenuje. Protože pokud se chceme chovat demokraticky, tak vždy, nejen ve chvílích, kdy se nám to hodí,“ říká Barták v rozhovoru pro iDNES.cz.

Ve Sněmovně jste nováčkem a hned jste se stal místopředsedou. Jak se zatím zabydlujete a po kom vlastně máte kancelář?
Sedíme v místnosti, kterou v minulosti obýval mimo jiné Ivan Langer. To je pro mě velmi zajímavé, protože se s ním znám od středoškolských let. Oba jsme z Olomouce a v mládí jsme se společně věnovali amatérskému divadlu. Navíc jsem se s ním sem tam setkával, když byl ministr vnitra a já šel jako mluvčí Celní správy třeba do televize. A v minulém volebním období tu měla kancelář místopředsedkyně Věra Kovářová ze STAN.

Co si mají lidé myslet, většinou určí média. Pokud média nebudou psát věci proti Filipu Turkovi, tak mu v podstatě nemá venku co ublížit.

