Na vlivné – ministerské – posty mají zamířit i jeho kolegové Petr Macinka, Filip Turek, Boris Šťastný a Oto Klempíř. K některým z nich má však prezident Petr Pavel výhrady. Podle Bartáka by se ale měl držet Ústavy ČR a respektovat vůli voličů. „Věřím, že je všechny jmenuje. Protože pokud se chceme chovat demokraticky, tak vždy, nejen ve chvílích, kdy se nám to hodí,“ říká Barták v rozhovoru pro iDNES.cz.
Ve Sněmovně jste nováčkem a hned jste se stal místopředsedou. Jak se zatím zabydlujete a po kom vlastně máte kancelář?
Sedíme v místnosti, kterou v minulosti obýval mimo jiné Ivan Langer. To je pro mě velmi zajímavé, protože se s ním znám od středoškolských let. Oba jsme z Olomouce a v mládí jsme se společně věnovali amatérskému divadlu. Navíc jsem se s ním sem tam setkával, když byl ministr vnitra a já šel jako mluvčí Celní správy třeba do televize. A v minulém volebním období tu měla kancelář místopředsedkyně Věra Kovářová ze STAN.
Co si mají lidé myslet, většinou určí média. Pokud média nebudou psát věci proti Filipu Turkovi, tak mu v podstatě nemá venku co ublížit.