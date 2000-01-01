náhledy
Fotograf Jiří Macht měl mimořádnou šanci nahlédnout do soukromí Josefa Mašína mladšího krátce před jeho smrtí. Mašína navštívil před několika měsíci u něj doma v kalifornské Santa Barbaře. Projel s ním také řadu míst ve Spojených státech, na kterých mu záleželo.
Autor: Jiří Macht2
Jedním z míst, kam Josef Mašín v Americe bral návštěvy, byl hřbitov letadel. Mašín tam chodil a vzpomínal na šedesátá a sedmdesátá léta, kdy s nimi úspěšně obchodoval. „Tímhle letadlem se hrozně hezky létalo, tamto zase nestálo za nic. Těchhle letadel jsem vzal tři sta z Francie a vyměnil je za vrtulníky.“
Autor: Jiří Macht2
Josef Mašín mezi letadly vzpomínal a vyprávěl příběhy o tom, jak jeho piloti několikrát málem nedoletěli, protože jim došel benzin a museli nouzově přistát. Některé příběhy zněly až neuvěřitelně. Třeba ten o tom, jak obchodoval s ugandským diktátorem Idi Aminem a létal za ním do Ugandy vyjednávat obchody.
Autor: Jiří Macht2
Při druhé návštěvě Ugandy, kam létal obchodovat, ho zatkli. Přiložili mu k hlavě samopal a odtáhli ho do podzemního vězení. Diktátor nedokázal pochopit, že mu Mašín hned nepřivezl slíbená letadla. Josef říkal, že dělal byznys s „lidožrouty“, protože se o Aminovi proslýchalo, že pojídá srdce svých nepřátel nebo jimi krmí krokodýly.
Autor: Jiří Macht2
O letadlech mluvil s obrovskou láskou, ale zároveň tak přirozeně, jako by obchodoval s houskami. Chodil mezi těmi obrovskými stroji a vzpomínal na své podnikání v letectví i na skvělý tým pilotů, kteří létali přes oceán.
Autor: Jiří Macht2
„Po tom týdnu jsem měl pocit, jako by to byl náš strýček nebo dědeček. To je ale asi špatné slovo, protože on rozhodně nebyl žádný ‚dědek‘,“ vzpomíná na pobyt u Mašína fotograf. Byl to podle něj opravdový chlap. Přestože měl v obličeji vrásky, jakmile si nasadil zrcadlové brýle, byl to drsňák, který se prostřílel do Berlína a pět let sloužil u zelených baretů.
Autor: Jiří Macht2
Tmavé brýle ale Josef Mašín nenosil jen pro parádu. Na konci života už byl vážně nemocný a musel je nosit kvůli lékům. Když byl na přímém slunci a střídalo se světlo a tma, motala se mu hlava. „Vypadal v nich sice skvěle, ale byl naštvaný, že kvůli nemoci a lékům už nemohl létat a řídit tak, jak byl celý život zvyklý,“ vzpomíná fotograf Macht.
Autor: Jiří Macht2
Josef Mašín byl jedním z našich nejúspěšnějších emigrantů, ale u nás se jeho příběh pořád smrskává jen na období kolem komunistického převratu a útěk do Berlína. To, že se jim tehdy nepodařilo svrhnout komunistický režim a vrátit se osvobodit svou vlast, bral jako celoživotní stigma.
Autor: Jiří Macht2
Hlavním důvodem, proč se Josef Mašín nikdy nevrátil domů, bylo, že nedokázal odpustit. Vadilo mu například, že komunistická strana nebyla postavena mimo zákon a že odbojáři často dostávali jen zbytkové tresty. A pak tam byla ještě jedna věc, možná trochu osobní. Chodil do známé školy v Poděbradech, kde byl jeho spolužákem režisér Miloš Forman nebo pozdější prezident Václav Havel. Právě s Havlem se ale neměl rád už od školy. Antipatie mezi nimi panovala od dětství.
Autor: Jiří Macht2
Podle Machta neměl Mašín s focením problém. „Řekl bych, že se fotil rád, zcela určitě. Nebyla s ním, dá se říct, žádná práce. Byla tam se mnou moje přítelkyně a on před ní doslova zářil. Před hezkou holkou se jako asi každý chlap trochu předváděl,“ popsal autor snímků.
Autor: Jiří Macht2
Riverside v Kalifornii je jeden z největších vojenských hřbitovů v Americe, mnohem větší než slavný Arlingtonský národní hřbitov. Když tam přijedete, koukáte do mapy a vidíte, jak obrovský kus země zabírá. Nechodí se tam pěšky jako u nás, ale jezdí se autem a podle mapy hledáte konkrétní náhrobek nebo destičku se jménem v zemi.
Autor: Jiří Macht2
Na hřbitově v Riverside si přál být pohřben i Josef Mašín. Rodinná hrobka Mašínů se nachází v Lošanech nedaleko Kolína.
Autor: Jiří Macht2
Ctirad Mašín má na náhrobku napsáno Radek Mašín, seržant americké armády, Korea, speciální jednotky a také to, že sloužil s hrdostí. V rodině mu vždycky říkali Radku, proto je toto jméno i na náhrobku. Měl pohřeb se všemi vojenskými poctami.
Autor: Jiří Macht2
Nový domov našel Josef Mašín v kalifornské Santa Barbaře. Pozemek pro svůj dům si vybral z letadla. Létal tak dlouho, dokud nenašel místo, které se mu líbilo. Postavil si tam vilu a hostil slavné sousedy. Mezi ty poslední patřili princ Harry a vévodkyně Meghan. Zapadl mezi americkou smetánku.
Autor: Jiří Macht2
Některé snímky z cesty za Josefem Mašínem už Jiří Macht vystavoval. Aktuálně visí koláž fotografií, které mu Josef Mašín velkoryse poskytl ze svého rodinného alba, v Laufen Prague Gallery Showroom na pražském náměstí I. P. Pavlova.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Fotograf a výtvarník Jiří Macht navštívil Josefa Mašína u něj doma v Santa Barbaře, ale projel s ním také řadu míst ve Spojených státech.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Fotograf Jiří Macht s přítelkyní a Josefem Mašínem na hřbitově letadel.
Autor: Jiří Macht2