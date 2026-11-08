Jiný Josef Mašín. Jak vypadal americký sen legendárního odbojáře

Po legendární cestě do Berlína, při níž se prakticky neozbrojená pětice postavila desetitisícům východoněmeckých vojáků a policistů, vstoupil Josef v USA do armády. Chtěl se totiž vrátit do Československa a bojovat proti komunistickému režimu. Když se ani po pěti letech válka nerozběhla, začal podnikat – nejprve v leteckém průmyslu, později v oblasti mikročipů. Stal se jedním z nejúspěšnějších českých emigrantů, přesto se jeho příběh doma v Česku často redukuje jen na odboj a slavný útěk do Berlína.
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