Diskotéka místo přestávky. Jindřichohradecká škola se snaží děti rozhýbat tancem

„Nápad přišel přirozeně. Během přestávek totiž děti běhaly po chodbách a dováděly. Jako dozor jsme jim neustále museli říkat, ať neběhají, ať jsou v klidu. Ale ony se potřebují po dlouhém sezení trochu hýbat,“ vypráví vychovatelka. Rozhodla se proto využít přestávku na 3. základní škole Jindřichův Hradec k organizovanému pohybu.

„Strašně je to baví. Já vedu i taneční kroužek, kde se schází poměrně dost dětí. Ale ty naše taneční přestávky mají rádi skoro všichni z prvního stupně,“ říká s tím, že má na přestávky vždy připravenou choreografii.

„Máme nacvičené sestavy, ale je to hodně jednoduché a intuitivní, takže se může zapojit každý. Dneska budeme tancovat na Uptown Funk od Bruna Marse. Tu mají děti rády, ale nejvíc teď frčí Pedro,“ směje se Vadová nad znovunabytou popularitou popového hitu osmdesátých let. Mezi dětmi ožil díky sociální síti TikTok.

Pozor na brejkaře

Blíží se zvonění, vychovatelka už nás jen stíhá upozornit na to, že některým dětem musí udělat víc prostoru. „Kluci si tu zkouší breakdance, tak musím dávat pozor, abychom se tu všichni nepokopali,“ popisuje.

Se zvoněním vybíhají ze tříd první děti a rovnají se v dlouhé chodbě proti sobě, vypadá to, že budou tančit v oválu. Paní vychovatelka pouští hudbu. Z velkého reproduktoru se ozývá broukání a tleskání a děti se pomalu začínají vrtět do rytmu.

„This hit, that ice cold, Michelle Pfeiffer, that white gold, this one, for them hood girls, them good girls,“ burácí školou a děti jdou do varu.

Společně s vychovatelkou trsají celou písničku, tančí jich desítky. Děvčata tleskají do rytmu, v rohu místnosti se chlapci snaží dělat breakdancové otočky. Ti, kterým se nechce, alespoň přihlížejí a prozpěvují si s ostatními.

Začínají se scházet i děti z druhého stupně, vypadá to na ty nejstarší. „Nazdar tanečníku!“ huláká vytáhlý kluk na nejmenšího chlapečka v chodbě a zvedá ho do náruče. „Čus,“ opětuje prcek, když ho čahoun konečně zase pustí na zem, bere ho za ruku a kluci tančí dál společně. Podobná situace se mezi velkými a malými dětmi opakuje ještě několikrát.

„Máme tu takovou tradici, že každý deváťák má na celý rok přiřazeného prvňáčka a tráví čas společně. Velké děti těm malým pomáhají a sami se učí být zodpovědnější a hezky se starat o mladší,“ vysvětluje po přestávce Vadová.

Zábava i pro nesportovce

Tanec se ve škole prý osvědčil. „Příjemně je to probere, ale rozjívené na hodině pak nejsou. Naopak je fajn, že se protáhnou, rozproudí se jim krev a trochu si i odpočinou od učení a pak se do toho zase můžou čerstvě vrhnout,“ oceňuje jedna z vyučujících.

Ředitel školy Ladislav Chocholouš taneční přestávky chválí. „Já jsem tu šestnáct let a jsem moc rád, že jsme pohyb o přestávkách zavedli. Máme tu i dost sportovních kroužků, ale je dobře, že o velké přestávce se každé úterý zapojí i ty děti, které jinak nesportují,“ říká ředitel s tím, že taneční přestávky se ve škole pořádají už tři roky.

„Ze začátku jsme si říkali, že uvidíme, jak se to chytne. A chytlo. Už to od nás odkoukaly i ostatní školy v Jindřichově Hradci,“ říká.

Vadová dodává, že žákům často chybí pohyb. „V tom jsou nůžky mezi dětmi velmi rozevřené. Některé mají ambiciózní rodiče, které je posílají na řadu kroužků a sportují hodně. Jiné mají pohybu opravdu málo a je to na nich vidět například po víkendu, že nejsou vůbec vyběhané,“ říká.

Potíže se schody i švihadlem

Na nedostatek pohybu u dětí upozorňuje i Česká školní inspekce. Z průzkumu, který dělala před dvěma lety, vyplývá, že deset až patnáct procent dětí od školky po maturitu je ve všech pohybových schopnostech v rizikové úrovni. Podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala to má negativní dopad na jejich fyzické a duševní zdraví. Děti a mladiství totiž kolikrát nejsou schopni ani vyjít do schodů.

S tím má zkušenosti z praxe i Vadová. „Dřív uměl přes švihadlo skákat každý. Dnes to mají druháci a třeťáci jako výzvu, kdo to zvládne,“ popisuje.

Ministerstvo školství proto letos představilo metodiku k podpoře pohybu. Podle tajemníka resortu Ondřeje Andryse obsahuje snadno pochopitelné aktivity. Kromě využívání přestávek ministerstvo radí děti motivovat k častější chůzi, jízdě na kole nebo zapojovat pohyb do výuky různých předmětů. „Každá škola má podmínky k tomu, aby se žáci hýbali, jde o nastavení myšlení,“ uvedl Andrys.