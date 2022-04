Válka otevře cestu drogám z Ruska. Přibude i závislých, varuje Vobořil

„Rusko je narkostát, kterému se nelíbí, že Ukrajina v posledních letech dokázala zavřít kohouty, přes něž tekly drogy k nim i do celé Evropy,“ říká Vobořil.

Jak ruská válka na Ukrajině změní trh s tvrdými drogami?

Obchodní cesty se otevřou. Trh byl před válkou utnutý. Ukrajina dělala všechno pro to, aby se na její území a dál drogy z Ruska nedostávaly. A­ to z několika důvodů. Možná se místní bossové nechtěli dělit. Ale na Ukrajinu také určitě doléhal tlak mezinárodní komunity, bylo to důležité i pro vstup do Evropské unie. Jenže válka všechno, co se vybudovalo, rozhasí. Bezpečnostní komunita bude sledovat pohyb zbraní, terorismu, náznaky, zda se nepřipravují páté kolony na invazi. Úplně jiné věci než drogy. A v nastalém chaosu budou cesty průchodnější.