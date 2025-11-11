Komora potrestala Rajchla za práci advokáta. Za urážky političek platit nemusí

Rajchl napsal v říjnu 2022 na sociální síti Facebook status, v němž bývalou předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) a zesnulou předsedkyni Úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou označil za „zastydlé puberťačky, jejichž vrcholem hrdinství je obléknout si infantilní tričko s obscénním vzkazem (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi“.
Připojil citát spisovatele Ernesta Hemingwaye - „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země“.
Zastydlé puberťačky, napsal Rajchl o političkách. Dostal pokutu 50 tisíc
Kárný senát ČAK následně sloučil dvě kárné žaloby na Rajchla. Jedna se týkala výše zmíněného výroku, druhá skutku spojeného s poskytováním právních služeb. Povahu tohoto skutku komora nespecifikovala. Loni v prosinci informovala o tom, že Rajchlovi uložila pokutu 50 000 korun. Chtěla tím mimo jiné vyslat jasný signál, jak mají, respektive nemají, vypadat veřejné projevy advokátů. Pro Rajchla to bylo první kárné potrestání v kariéře a odvolal se.
Podle zákona o advokacii má advokát zejména při výkonu advokacie postupovat tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu. Zejména je povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže. Letos však vstoupila v účinnost novela, která za toto ustanovení doplnila větu „výkon politických práv tím není dotčen“. Tento pozměňovací návrh ve Sněmovně inicioval tehdejší předseda ústavněprávního výboru Radek Vondráček (ANO).
Novinka podle výkladu komory chrání u advokátů veškeré projevy politické povahy. Odvolací kárný senát ČAK tedy Rajchlovi následně potvrdil pokutu jen za druhý kárný skutek. „Pan doktor Rajchl podal proti rozhodnutí komory správní žalobu na ČAK k soudu,“ doplnila mluvčí. Pokuta je druhým nejmírnějším postihem po napomenutí. Za kárné provinění může komora advokátovi uložit ještě dočasný zákaz výkonu advokacie a v nejzávažnějších případech vyškrtnutí ze seznamu advokátů.
Rajchlova mučednická poloha je směšná, videa sám šířil, napsala Černochová
Rajchl k výrokům o Pekarové Adamové, Černochové a Drábové už dříve uvedl, že ženám nepřál smrt. Tvrdil, že chtěl morálně odsoudit lidi, kteří podle něj podporují pokračování války na Ukrajině.