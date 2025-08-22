Střelec z Modřan chce zpět na Mírov. Mám tam jídlo a kamarády, křičel na policisty

Vrchní soud v roce 2013 pravomocně odsoudil k 15 letům vězení Jindřicha Pirnera, který v červnu 2011 zdrogovaný a opilý střílel na lidi v pražských Modřanech. Tehdy jich několik zranil. Vězení opustil v roce 2022 na podmínku. Nyní však podle webu iRozhlas.cz opět stojí před soudem. Podle obžaloby si přeje návrat na Mírov, protože tam mimo jiné nemusí platit nájem.

Vyšetřování střelby v Modřanech v roce 2011 | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Jindřich Pirner, v minulosti odsouzený za pokus o vraždu a těžké ublížení na zdraví během střelby v pražské čtvrti Modřany, podle webu iRozhlas.cz znovu stojí před soudem. Podle obžaloby vyhrožoval policistům, napadl záchranáře a hrozil správkyni domu, ve kterém žil.

Tehdy osmadvacetiletý Jindřich Pirner 27. června 2011 pozdě večer chodil po pražských Modřanech a pod vlivem alkoholu a drog pálil po lidech. Tři zranil. Jednomu prostřelil hrudník.

Od začátku se hájil tím, že se výstřely bránil napadení, přičemž se bál o život. Do Modřan prý vyrazil kvůli nákupu marihuany od známého. Ozbrojil se malou pistolí, kterou našel v pozůstalosti po dědovi. Pirner si za svůj čin měl odsedět 15 let za mřížemi.

„Nebude mít existenční problémy“

Podle iRozhlasu si trest odpykával v nejtvrdších věznicích v Česku, mimo jiné ve Valdicích či na Mírově. Pirner si však celý trest neodseděl. Okresní soud v Šumperku ho podmíněně propustil a na svobodu se dostal v říjnu roku 2022. Od té doby mu běží sedmiletá zkušební lhůta.

Soud definitivně poslal na 15 let za mříže muže, který střílel na chodce

Pirnerovi ale nyní hrozí návrat do vězení. Z obžaloby, kterou má iRozhlas.cz k dispozici, plyne, že o to dokonce sám stojí. Podle státního zastupitelství to křičel na policisty, když s nimi byl v konfliktu.

Ještě předtím podle státního zastupitelství vyhrožoval správkyni domu, ve kterém pobýval. Chtěla s ním totiž řešit porušování domovního řádu. Pak křičel na policisty.

„Začal požadovat po přítomných policistech, aby ho odvezli do věznice Mírov, kde měl vykonávat trest odnětí svobody ve výši 15 let za pokus o vraždu. Že se jedná o jeho domovskou věznici, kde nebude mít existenční problémy, nemusí tam platit nájem, je tam teplé jídlo a má tam přítele. Že se venku necítí bezpečně,“ stojí v obžalobě.

Justice se případem zabývá od července.

Akční letáky
