V Hustopečích nad Bečvou byl vyhlášen stav nebezpečí, benzen z havárie nákladního vlaku už je na hladině podzemní vody. Podle ministra životního prostředí šlo o největší havárii svého druhu na světě. Vnímáte to stejně?

Největší určitě nebyla. V roce 2023 vykolejil v Ohiu v USA cisternový vlak, shořelo tam 38 vagonů. Do životního prostředí unikl chlorovodík, fosgen a další jedy, došlo ke kontaminaci dioxiny. Problém havárie v Hustopečích je v tom, že jsou tam hluboko sahající propustné štěrkopísky, odkud se může benzen velice snadno dostat do zdrojů pitné vody. Hygienici by pak mohli zakázat pít vodu ze studní nebo z některých vrtů.

Čím dál víc se ukazuje, že neplodnost mužů jde připsat na vrub právě množství toxických látek v životním prostředí. Dioxiny mají vliv na vývoj nervové soustavy u dětí a způsobují zvýšený výskyt ADHD. Jindřich Petrlík environmentalista ze sdružení Arnika