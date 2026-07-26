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Kvůli leukémii přišel o práci i bydlení. Pomoc našel díky příteli z azylového domu

Veronika Pitthardová
  16:49

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Michalovi v roce 2023 diagnostikovali akutní formu leukémie. (17. července 2026) | foto: Nadační fond Úsměv nejen pro Kryštofa

Vážná nemoc je připravila o zdraví, možnost pracovat i vlastní bydlení. Jindřich a Michal se nakonec potkali v azylovém domě a druhému jmenovanému se tak otevřela cesta k Nadačnímu fondu Úsměv nejen pro Kryštofa. „Nebýt toho, tak už tu dávno nejsem,“ přiznává Michal, kterému podle jeho slov pomoc nadace zachránila život.

Anémie a počáteční cukrovka. Tak zněl původní verdikt lékařů směrem k panu Michalovi, který už nějaký čas trpěl zdravotními problémy. Po dalších odběrech mu ovšem specialisté diagnostikovali akutní formu leukémie. Dozvěděl se o ní 13. března 2023 poté, co se probral z bezvědomí. Lékaři mu zároveň sdělili, že jedinou možností záchrany je transplantace kostní dřeně.

Následovala náročná léčba, dlouhý pobyt na lůžku a poté rekonvalescence a rehabilitace. Michal kvůli zdravotnímu stavu nemohl pracovat a postupně se dostal do složité finanční a sociální situace. Později se musel potýkat s dalšími závažnými zdravotními problémy. V těle mu lékaři objevili třicet myomů o celkové hmotnosti těžko uvěřitelných sedm a půl kilogramu, přičemž samotné operaci předcházelo nekonečné čekání. Provizorní útočiště nalezl Michal v azylovém domě.

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Stejně jako pan Jindřich. I jeho přivedly do azylového domu zdravotní a existenční problémy. Byl to sečtělý muž s širokým všeobecným přehledem, který mluvil čtyřmi jazyky, sloužil v cizinecké legii a působil také ve Rwandě v době tamní genocidy. V osobním životě postupně přišel o dceru, manželku a později i syna.

Později prodělal dvě mozkové příhody a lékaři mu diagnostikovali rakovinu jater. Kvůli zdravotnímu stavu postupně přišel o práci i bydlení. S Michalem se v azylovém domě sblížili a starší Jindřich se pro něj stal důležitým přítelem. Měl přitom zkušenost, která se později ukázala jako zásadní i pro Michala – už dříve se dostal do kontaktu s Nadačním fondem Úsměv nejen pro Kryštofa.

Rakovina a finanční tíseň v ČR

  • 80 % pacientů kvůli onkologické léčbě opustí práci na déle než 6 měsíců.
  • 50 % domácností s onkologickým pacientem nemá po propuknutí nemoci žádnou finanční rezervu.
  • Každý třetí klient v azylových domech tam přichází vůbec poprvé v životě jako oběť náhlé krize. Nejčastěji kvůli vážnému onemocnění a ztrátě příjmů.
  • 35 % obyvatel azylových domů tvoří lidé nad 51 let, což je věková skupina nejvíce ohrožená onkologickou diagnózou.
  • Státu trvá vyřízení invalidního důchodu či sociálních dávek 3 až 5 měsíců, což bez úspor vede k okamžitým dluhům na nájmu a riziku ztráty bydlení.

Zdroj dat: Výzkum Amelie, z.s. & Ipsos, Charita ČR, MPSV ČR

Fond Jindřichovi poskytoval pravidelnou finanční podporu, pomohl mu vyřešit dávky, jejichž vyplácení bylo kvůli administrativní chybě pozastaveno, a podal také odvolání proti zamítnutí invalidního důchodu.

Pro Jindřicha přitom nebylo jednoduché pomoc přijmout. Sám říkal, že se celý život obával situace, kdy by byl odkázán na druhé. Vztah, který si vytvořil se zakladateli fondu Marií a Tiborem Abelovými, ale nakonec popisoval slovy: „Získal jsem vlastně náhradní rodinu.“ Když viděl, v jaké situaci se ocitl Michal, doporučil mu, aby se na fond obrátil také.

Sdílená zkušenost

V době, kdy Michal kvůli zdravotnímu stavu nemohl pracovat, mu fond pomohl s finančním zajištěním. Podpora ale nezůstala jen u peněz. Důležitou součástí byly pro něj také dlouhé rozhovory se spoluzakladatelkou fondu Marií Abelovou.

Právě ty dnes považuje za zásadní. „Nebýt toho, že jsem měl možnost mít terapeutické hovory s paní Maruškou, kdy jsem cítil takovou velkou úlevu, tak už tu dávno nejsem, protože jsem to po psychické stránce sám nedával,“ přiznává. K této pomoci by se přitom podle svých slov bez Jindřicha pravděpodobně vůbec nedostal.

Jejich přátelství ukončila v lednu 2024 Jindřichova smrt. Pro Michala zůstává Jindřich člověkem, který zásadně ovlivnil jeho život. Právě díky němu se dostal k pomoci v době, kdy se vedle vážné nemoci potýkal také s existenčními a psychickými problémy.

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Za Nadačním fondem Úsměv nejen pro Kryštofa stojí manželé Marie a Tibor Abelovi. Založili ho poté, co na podzim roku 2020 přišli o svého dvacetiletého syna Kryštofa. Během léčby se rodina podle svých slov obtížně orientovala v tom, jaké možnosti pomoci existují a kam se může obrátit. Sama musela řešit nejen náročnou léčbu, ale později také paliativní péči.

„Rozhodli jsme se založit nadační fond, který bude lidem a jejich blízkým postiženým touto nemocí ukazovat možnosti, kde lze čerpat pomoc, pochopení a podporu,“ vysvětlují zakladatelé.

Fond dnes pomáhá lidem s onkologickým onemocněním a jejich rodinám zvládat i praktické dopady dlouhodobé nemoci. Poskytuje například finanční podporu, darovací karty na potraviny nebo pomoc s nezbytnými výdaji. Klientům také pomáhá s orientací při jednání s úřady a nabízí psychosociální podporu.

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