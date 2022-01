Forejt zakládá vlastní institut. K etiketě je potřeba vést hlavně mládež, říká

Jste spoluzakladatel institutu pro protokolární záležitosti. Kdo na něm s vámi spolupracuje?

Zvolili jsme název, který by měl být Protokolární institut. Se mnou je v něm má bývalá kolegyně, který pracovala v kanceláři prezidenta, jsme dluholetí přátelé. Dohodli jsme se, že tohle je cesta, kterou se chceme vydat, protože máme k protokolu oba blízko.

Máte již i další lidi, kteří s vámi budou spolupracovat?

Chceme nabídnout veřejnosti možnost poznat protokolární pravidla a svět etikety z hlediska situací běžného života, které řešíme každodenně. Chceme, aby ta nabídka byla pro všechny.

Budeme spolupracovat s profesionály v tom daném oboru, budeme je zvát i jako hostující řečníky. Chceme témata diskutovat v rámci seminářů, přednášek a velice populárních webinářů, protože ani doba covidu by neměla zastavit možnost se vzdělávat.

Co tedy nabídnete běžnému člověku?

Chceme, aby v tématech byly opravdu zastoupeny obvyklé situace, které řešíme možná každý den všichni. To znamená, jak má třeba správně vypadat pozdrav, jak vychovávat děti ke dodržování společenských pravidel.

Nebavíme se o tom, jak nosit smoking nebo frak, ale o tom, jak se správně umět představit, jak prezentovat sám sebe, jak správně napsat dopis, jak má správně vypadat vizitka a jak ji správně předat, jaké je chování ve veřejných dopravních prostředcích.

Zkrátka takové ty věci, na které narazíme v běžném životě, kde pátráme po tom jaký je ten správný klíč.

Mimochodem klíč by měl být také vizuálním symbolem našeho institutu. Chceme nabídnout odpovědi na otázky, tedy klíč k řešení. Navíc klíč je symbolický prostředek na otevření brány určitých vědomostí.

Kdy počítáte, že by měl institut začít fungovat a nabízet různé semináře?

Webináře bychom chtěli nabídnout už koncem měsíce ledna, pokud vše půjde v pořádku.

S ohledem právě na mladší generace, budete nabízet své služby i školám?

Chceme, aby nabídka byla pro každého, kdo bude hledat. Tedy chceme jít do spolupráce se školami, které budou mít zájem, nabídnout semináře pro děti různého věku, ale i pro rodiče. Základní dětská otázka je proč a my ji chceme vtělit i do poslání našeho institutu.

Proč je správná otázka, chceme vysvětlovat, proč se ty věci dělají, jak se dělají, nejen aplikovat pravidla a říkat, které jediné řešení je správné. My chceme, aby k tomu byl i výklad, jak se k tomu pravidlu dospělo, proč se to pravidlo dodržuje - to chceme nabídnout rodičů, školám, vzdělávacím zařízením. Tedy komukoliv, kdo se zabývá formováním budoucích generací, aby mohli všichni odpovědět na otázku proč.

Žádný megalomanský projekt

Bude váš institut fungovat pod Institutem Václava Klause?

To ne, tam žádná vazba není. Jsou to dvě absolutně oddělené jednotky.

Jak máte vyřešenou otázku financování?

Pochopitelně to v současné době není žádný megalomanský projekt, snažíme se prvními nabídkami zmapovat zájem. Financování je ze soukromých zdrojů, žádného velkého sponzora nemáme. Zatím to děláme tak, abychom zjistili, zda se na trhu dokážeme prosadit.

Máte pocit, že česká společnost má v dodržování etikety či protokolu mezery?

Myslím, že to není něco, co by bylo vlastní jen české společnosti. Obecně s sebou naše společnost i v důsledku vývoje technologií nese určité důsledky v oblasti sociálního chování. To úzce souvisí s pravidly protokolu a taky s etiketou všedního den. Dnes už se méně dodržují společenská pravidla doma, například chování u stolu. Méně se také mládež vede k základním úkonům, jako jsou pozdrav a zřetelné představení. I písemný projev je na ústupu. Dnes se používají zkratky, existuje etiketa esemesek, e-mailů…

Společenská pravidla a etiketa se vyvíjí a snaží se najít odpovědi na situace, které přináší vývoj společnosti. Akorát společnost na to někdy zapomíná, a to si myslím, že je škoda. Protože kdo zná pravidla, má klíč a nemůže se ztratit.

Takže my chceme, aby ti, co mají zájem najít klíče, aby je našli, a abychom třeba u nás ve společných diskusích přišli na to, co lze řešit nejen aplikací toho pravidla, ale i jeho výkladem rozšířeným a prostě nabídnout možnost řešení.

Jinými slovy, společnost dnes obecně potřebuje vědět, že je nějaký manuál, nějaká pravidla, protože bez nich budeme všichni ztraceni, a to určitě nikdo z nás nechce. Takže si myslím, že je to zapotřebí.

Je zapotřebí k tomu vést hlavně mládež, protože co si v mládí osvojí, to mohou později aplikovat a přenášet dál.