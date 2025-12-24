Mezinárodní krize nad Českem. Ježíšek do vzdušného prostoru směl, Santa nikoli

  11:59
Řízení letového provozu (ŘLP ČR) na sociální síti X informovalo, že Ježíšek opět po roce vstoupil do českého vzdušného prostoru. Letos oznámení o jeho příletu pojal pohádkově a napínavě. „Hello, Praha radar. Tady Santa Claus, jsem ready nadělovat, pustit mě k vám,“ žádal Santa Claus lámanou češtinou. Vstup do českého vzdušného prostoru však nedostal.

„Santa Claus neochotně otočil své nebeské sáně a odletěl zpátky na sever,“ říká vypravěč ve videu ŘLP ČR. „Rozhostilo se naprosté ticho. Řídící o to více napjatě vyhlíželi očekávaného Ježíška,“ popisuje dále vypravěč, když již podle něj řídící pracovníci skoro ztráceli naději, tak se Ježíšek ozval.

„Dobrý den, Praho radar, tady Ježíšek 2025. Moc se omlouvám, ale letos mi trvalo déle připravit všechny dárky. Žádám o vstup na české nebe a moc se na vás těším,“ říká Ježíšek při žádosti o vstupu do českého vzdušného prostoru.

Pracovnice řízení letového provozu mu odpovídá, že se již báli, že nepřiletí. „Povolujeme vstup na české nebe. Jako vždy máš absolutní přednost,“ dodává.

Ježíšek vzápětí děkuje. „Buďte zdraví a šťastní v dalším roce. Hlavně se mějte rádi,“ říká Ježíšek. Vypravěč poté doplňuje, že všechno nakonec dobře dopadlo. „Protože u nás naděluje Ježíšek,“ dodává.

Santa Claus už odstartoval ze Severního pólu, sledujte ho živě na radaru

Již ráno ze Severního pólu vyrazil Santa Claus a nyní již rozdává dárky po celém světě — a můžete ho při tom sledovat živě. V aplikaci Flightradar24 se jeho saně tažené spřežením létajících sobů ukazují jako let R3DN053 a přitáhly pozornost dětí i leteckých nadšenců. Jeho cesta se v aplikaci obratem stala nejsledovanější ze všech leteckých spojů.

Lidé mohou Santovu trasu sledovat stejně jako běžná dopravní letadla. Létající saně se na mapě plné letounů objevují pod označením R3DN053 a pod dalšími hravými přezdívkami SANTA1 a HOHOHO.

24. prosince 2024

24. prosince 2023
