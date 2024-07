Ježci pochodují městy. Jejich původní domov je zničený, říká ošetřovatelka

Jak je to letos s množstvím ježků? Máme zprávy, že jich lidé nachází u silnic mnoho mrtvých. Nejsou tedy přemnožení?

Přemnožení rozhodně nejsou. Naopak je pravděpodobné, že ubývají, protože ubývají na jiných místech Evropy. V Česku na to nejsou žádné výzkumy, když se ale budeme dívat na to, co vědí v zahraničí, tak třeba v Anglii zjistili, že ježci ve volné krajině vesměs nejsou a jsou jenom tam, kde jsou lidi. Takže tam, kde jsou silnice.

Čím to je?

Je to nejspíše dané tím, že jsme jim zničili původní krajinu. Dřív žili v takové té venkovské idylické krajině. To znamená loučky, remízky, křoví, sady, zahrady. To je jejich biotop, ale takových míst je dneska málo. Zemědělská krajina je úplně zničená a louky nejsou úživné ve smyslu, že by tam bylo hodně hmyzu. Původní biotop ježků je zničený, a proto jsou více ve městech.

Ve volné krajině naopak nejsou a často nám to lidi potvrzují. Říkají nám, že je měli na chalupě a že už tam ale roky nejsou. Může to souviset i s úbytkem hmyzu. Když ježci žijí takto v blízkosti lidí, tak mají šanci se přiživovat třeba na granulích pro kočky.

Může za to, že se ježci nyní více objevují, sezona mláďat?

Ano, je to tak, že víc běhají samice, protože musí víc shánět potravu. Předtím bylo zase období páření, tak vycestovali samci, protože hledali nové samice. Nyní už mohou začít vylézat i mláďata.

Jde říct, kde se v Praze vyskytují nejvíce?

Všude. Není městské části, kde by nebyli. Je spíš rozdíl, kde jsou ježci západní a východní. Ti východní se vyskytují více na sídlištích, západní zase tam, kde jsou zelené plochy.

V jakých případech kontaktovat záchrannou stanici?

U ježků platí, že volat vždy, když se najde ve dne. Ježek je noční živočich a měl by být venku jenom v noci. Jsou sice výjimky, ty jsou ale tak strašně specifické, že je není třeba obecně řešit. Jinak platí, že jakmile najdu ježka ve dne - ať už je malý, velký, ať už je jaro, léto, podzim, zima - je to vždy špatně. V praxi se nám to potvrzuje. Ježek, který přijde ve dne, není nikdy v pořádku.

Ve smyslu, že je nemocný?

Buď je nemocný, zraněný, slabý, hubený, nebo je to osiřelé mládě. Teď je období mláďat a lidi neví, že není normální, když se ježek najde ve dne. Často pak vidím, jak posílají fotky s tím, jak je to strašně roztomilé, ale vůbec netuší, že to je mládě, které přišlo o mámu a umírá hlady.

Jak dlouho trvá, než ježka stanice uzdraví a propustí?

U mláděte to trvá zhruba měsíc. Je to doba, než se může vrátit do přírody tak, aby bylo samostatné.