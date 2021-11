Lana lanovky byla rozbitá už dřív, tvrdí svědek. Snímky experti hodnotí opatrně

„Při bližším kouknutí to bylo roztrhané. Jako když se dlouho tře provázek. Bylo to na více místech obou lan. Kamarád, co jel se mnou, zezelenal hrůzou a barvu dostal až dole na pevné zemi,“ popsal Vladimír Žák z Liberce.

Snímky pořídil letos v červenci, poskytl je nyní i policii, která případ vyšetřuje s podezřením na obecné ohrožení z nedbalosti. „Dolů se mnou jel mladý průvodčí. Když jsem mu fotku ukázal, sklopil hlavu a potichu řekl: ‚Já vím, ale oni to přece kontrolují?‘. Řekl to tázací větou, čímž mě neuklidnil,“ dodal Žák.