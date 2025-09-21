Přírodní živly vzaly rodině už dva domy. Manželé z Jeseníku budou stavět i potřetí

Autor: ,
  9:16
V Šumperské ulici v Jeseníku, kudy se loni v září prohnala rozvodněná řeka Bělá, dnes jejich domov připomíná už jen základová deska. Dům číslo 152 byl první, který musel po povodni k zemi – bagr jej strhl hned na začátku. Samotná adresa však zanikla teprve nedávno.
Dům Lukáčových musel jít z rozhodnutí statika k zemi.

Dům Lukáčových musel jít z rozhodnutí statika k zemi. | foto: Archiv rodiny Lukáčových

Vyplavená rodina Lukáčových (18. listopadu 2024)
Dům Lukáčových musel jít z rozhodnutí statika k zemi.
Dům Lukáčových musel jít z rozhodnutí statika k zemi.
Dům Lukáčových musel jít z rozhodnutí statika k zemi.
24 fotografií

„Ještě na nový rok nám do schránky u cesty chodila pošta,“ vzpomíná Michal Lukáč. Připomíná, jak před rokem s manželkou běhali po domě a zachraňovali, co se dalo. Zrovna se měli nastěhovat a prožít tam své první Vánoce.

Zase bezdomovci. Manžele Lukáčovy připravila příroda už o druhý dům

„Věci ze sklepa jsme vynášeli nahoru a schovávali do špajzky, jenže ta pak uplavala. Do domu navíc narazila kovová lávka a vybourala ho. Zachránit se už nedal,“ popisuje mladý muž. Překvapilo ho, jak šlo pak všechno rychle.

„V pondělí mi zavolal velitel hasičů, že dům je určený k demolici. A ve středu už bylo po všem,“ dodává. Dnes se na místě, kde bydleli, otáčí těžká technika vodohospodářů, kteří opravují stržené břehy a mosty.

Na pozemek stále čekají

Rodina se loni na podzim přestěhovala do bytu v Jeseníku. Pořád však čeká na pozemek, který by mohla směnit za ten původní a postavit na něm nový dům. „Ani jeden z nás není panelákový typ,“ říkají Lukáčovi.

Po svatbě přišla povodeň. Novomanželé nyní opravují dům po pradědečkovi

Zatímco demolice proběhla během pár dní, vyřizování pozemků se vleče. „Mysleli jsme si, že pozemek rychle seženeme, vyřídíme povolení a začneme stavět. Ale na Jesenicku to tak úplně nefunguje,“ krčí rameny Lukáč. Dobře ví, že desítky dalších rodin v regionu řeší podobné problémy.

S městem už jednají a mají zprávy, že jim radnice vytipovaný pozemek převede na podzim. Ve hře jsou dvě parcely u cesty ze Šumperka na Jeseník. „Pak budeme muset rychle požádat o stavební povolení a do dvou let začít stavět. Do pěti let musí být hotovo. Ty lhůty jsou pro většinu lidí tady šibeniční,“ uvědomuje si Lukáč.

Pokud však na stavbu budou chtít využít peníze z programu Živel, budou je muset stihnout. „O dotaci jsme požádali a už je schválená. Jakmile budeme mít pozemek, můžeme začít stavět a čerpat peníze od státu,“ vysvětluje. Peníze z pojistky už padly na koupi bytu a jeho rekonstrukci.

Přišli už o druhý dům

Lukáčovi přitom do Jeseníku přišli z Brna poté, co jim sesuv svahu poškodil dům, který právě dostavěli. V Jeseníku ale zůstali bez střechy nad hlavou znovu – jak s nadsázkou říkají jejich děti, „stali se z nich zase bezdomovci“.

Stát chce získat pozemky v záplavové oblasti. Vše by to zrychlilo, míní ministr

Do povědomí místních i dobrovolníků se manželé zapsali tím, že i přes vlastní ztrátu dokázali pomáhat druhým. Iva Lukáčová na pozemku své maminky v České Vsi zřídila humanitární centrum U Pontonu. Dobrovolníci, hasiči i vojáci tam našli jídlo, pití a kávu.

„Byla to pro mě terapie, abych nemyslela na vlastní trable,“ říká Iva. Měla na mysli jejich vysněný dům, který si s manželem zrekonstruovali a těšili se, že v něm budou spokojeně žít. Povodeň jim však plány zhatila.

Místo u řeky měli rádi – vždyť se tam narodil jejich syn. Teď jsou ale odhodlaní postavit dům znovu. „Uděláme maximum, abychom lhůty stihli,“ říká odhodlaně Michal Lukáč.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Děti jsou v bezpečí, svobodu Palestině, pronesl střelec a zahájil palbu na svatbě

Jeden člověk zahynul a další utrpěli zranění poté, co v noci na neděli SELČ ozbrojený muž začal střílet v country klubu ve městě Nashua v americkém státě New Hampshire. Informovala o tom agentura AP...

21. září 2025  7:10,  aktualizováno  9:28

Slušná flotila pro středně velkou zemi. Dny NATO v Ostravě vrcholí

Přímý přenos

Na 70 letounů a vrtulníků na jednom místě. Armádní technika ze sedmnácti zemí. Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě a na diváky čeká opět zhruba osm hodin atraktivního programu.

21. září 2025  8:51,  aktualizováno  9:22

Přírodní živly vzaly rodině už dva domy. Manželé z Jeseníku budou stavět i potřetí

V Šumperské ulici v Jeseníku, kudy se loni v září prohnala rozvodněná řeka Bělá, dnes jejich domov připomíná už jen základová deska. Dům číslo 152 byl první, který musel po povodni k zemi – bagr jej...

21. září 2025  9:16

Odchod do důchodu v 67 letech? Nesmysl, říká lídr Motoristů Vojtěch Krňanský

Kandidátku Motoristů sobě v Pardubickém kraji vede Vojtěch Krňanský, který je už sedm let starostou Chrasti u Chrudimi. Jeho sdružení Naše Chrast před třemi lety v komunálních volbách získalo přes 40...

21. září 2025  9:06

Po střetu s traktorem zemřel v sobotu večer na Frýdlantsku motocyklista

Po střetu s traktorem zemřel v sobotu večer v Kunraticích na Frýdlantsku motocyklista. Záchranáři už mu nemohli pomoci, svým zraněním na místě podlehl. Okolnosti nehody policie vyšetřuje, příčinu...

21. září 2025  8:20

Američané ovládnou vedení TikToku v USA, bezpečnost zajistí Oracle, uvedl Bílý dům

Američtí investoři obsadí šest ze sedmi míst v představenstvu společnosti TikTok U.S., která převezme americké aktivity videoplatformy TikTok dosud provozované čínskou společností ByteDance. V...

21. září 2025  8:09

Zázemí TJ Sokol Pokratice v Litoměřicích zničil požár, škoda je 20 milionů korun

Kabiny a zázemí fotbalového klubu TJ Sokol Pokratice v Litoměřicích zničil v sobotu požár. Hasiči škodu předběžně odhadli na 20 milionů korun, příčiny vyšetřují. Na místě zasahovalo pět jednotek,...

21. září 2025  7:59

Britský premiér oznámí uznání Palestiny jako nezávislého státu, hlásí média

Britský premiér Keir Starmer v neděli odpoledne oznámí, že Spojené království uznává Palestinu jako samostatný stát. Uvedl to zpravodajský server veřejnoprávní BBC, podle nějž jde o zásadní obrat v...

21. září 2025  7:33

Putin eskaluje útoky, protože spoléhá na Trumpovu zdrženlivost, píše agentura

Sledujeme online

Ruský prezident Vladimir Putin dospěl závěru, že eskalace vojenských útoků je nejlepším způsobem, jak donutit Ukrajinu k jednání za podmínek Moskvy. Ve své analýze to píše agentura Bloomberg. Lidé...

21. září 2025  7:19

Jako hrdina Langdon. Dan Brown nakoukl do slavné Barokní knihovny Klementina

Exkluzivně

Dan Brown v rámci své pražské návštěvy ku příležitosti vydání knihy Tajemství všech tajemství promluvil také v Klementinu. Bestsellerový autor se tam večer před tiskovou konferencí podíval i do...

21. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Evropa se otepluje nejrychleji ze všech kontinentů. Vinaři vyhlížejí nové odrůdy

Premium

Odpověď na otázku z titulku by velmi rádi znali nejen farmáři či vinaři, aby vysadili vhodné odrůdy. Co tedy máme od klimatu v příštích letech očekávat? Na čem všem závisí vývoj podnebí? Informace...

21. září 2025

Kvalita vody na vesnicích je výrazně horší. Expertka nejen o tom, co vlastně pijeme

Premium

Pitná voda v České republice patří k nejkvalitnějším v Evropě. Technologie jejích úprav i analýz procházejí neustálými modernizacemi, které odhalují i stopová množství pesticidů nebo léčiv. O tom, co...

21. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.