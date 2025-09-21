Přírodní živly vzaly rodině už dva domy. Manželé z Jeseníku budou stavět i potřetí

„Ještě na nový rok nám do schránky u cesty chodila pošta,“ vzpomíná Michal Lukáč. Připomíná, jak před rokem s manželkou běhali po domě a zachraňovali, co se dalo. Zrovna se měli nastěhovat a prožít tam své první Vánoce.
„Věci ze sklepa jsme vynášeli nahoru a schovávali do špajzky, jenže ta pak uplavala. Do domu navíc narazila kovová lávka a vybourala ho. Zachránit se už nedal,“ popisuje mladý muž. Překvapilo ho, jak šlo pak všechno rychle.
„V pondělí mi zavolal velitel hasičů, že dům je určený k demolici. A ve středu už bylo po všem,“ dodává. Dnes se na místě, kde bydleli, otáčí těžká technika vodohospodářů, kteří opravují stržené břehy a mosty.
Na pozemek stále čekají
Rodina se loni na podzim přestěhovala do bytu v Jeseníku. Pořád však čeká na pozemek, který by mohla směnit za ten původní a postavit na něm nový dům. „Ani jeden z nás není panelákový typ,“ říkají Lukáčovi.
Zatímco demolice proběhla během pár dní, vyřizování pozemků se vleče. „Mysleli jsme si, že pozemek rychle seženeme, vyřídíme povolení a začneme stavět. Ale na Jesenicku to tak úplně nefunguje,“ krčí rameny Lukáč. Dobře ví, že desítky dalších rodin v regionu řeší podobné problémy.
S městem už jednají a mají zprávy, že jim radnice vytipovaný pozemek převede na podzim. Ve hře jsou dvě parcely u cesty ze Šumperka na Jeseník. „Pak budeme muset rychle požádat o stavební povolení a do dvou let začít stavět. Do pěti let musí být hotovo. Ty lhůty jsou pro většinu lidí tady šibeniční,“ uvědomuje si Lukáč.
Pokud však na stavbu budou chtít využít peníze z programu Živel, budou je muset stihnout. „O dotaci jsme požádali a už je schválená. Jakmile budeme mít pozemek, můžeme začít stavět a čerpat peníze od státu,“ vysvětluje. Peníze z pojistky už padly na koupi bytu a jeho rekonstrukci.
Přišli už o druhý dům
Lukáčovi přitom do Jeseníku přišli z Brna poté, co jim sesuv svahu poškodil dům, který právě dostavěli. V Jeseníku ale zůstali bez střechy nad hlavou znovu – jak s nadsázkou říkají jejich děti, „stali se z nich zase bezdomovci“.
Do povědomí místních i dobrovolníků se manželé zapsali tím, že i přes vlastní ztrátu dokázali pomáhat druhým. Iva Lukáčová na pozemku své maminky v České Vsi zřídila humanitární centrum U Pontonu. Dobrovolníci, hasiči i vojáci tam našli jídlo, pití a kávu.
„Byla to pro mě terapie, abych nemyslela na vlastní trable,“ říká Iva. Měla na mysli jejich vysněný dům, který si s manželem zrekonstruovali a těšili se, že v něm budou spokojeně žít. Povodeň jim však plány zhatila.
Místo u řeky měli rádi – vždyť se tam narodil jejich syn. Teď jsou ale odhodlaní postavit dům znovu. „Uděláme maximum, abychom lhůty stihli,“ říká odhodlaně Michal Lukáč.