Některé rozsudky zkrátka nechápu. Ministr Tejc o chybách soudců i zpřísnění trestů

Evropská komise poslala do Česka dopis, že je premiér Andrej Babiš navzdory převedení Agrofertu do svěřenského fondu stále v možném střetu zájmů. Co to z právního hlediska znamená pro Babiše i vládu?
Pokud jsem zaznamenal, tak přišel dopis z Evropské komise. Došlo k tomu, že některé platby zřejmě budou pozastaveny a bude probíhat šetření. Není to nic, co bychom neznali, stalo se to v minulosti v jiných případech. Evropská komise a případně někteří její úředníci se zřejmě chtějí ujistit, že je vše v pořádku. Věřím, že až řízení proběhne, ukáže se, že vše v pořádku bylo. Nebylo by to poprvé, kdy jsme mohli číst bombastické titulky, ale když se dala na stůl fakta, žádný problém se nezjistil. V mé gesci je střet zájmů čistě v České republice. Andrej Babiš se mnou převod Agrofertu do svěřenského fondu nekonzultoval. Z médií vím, že nový fond je nastaven výrazně přísněji než v minulosti. Nezávislá správa mu neumožňuje do něj zasahovat a převod Agrofertu je nevratný.
Případy, kdy pachatelé závažných činů odcházejí od soudů – v uvozovkách – s bagatelními tresty proti tomu, jaké by jim hrozily, jen proto, že se sami uvedou do stavu nepříčetnosti drogami či alkoholem, nepovažuji za dále tolerovatelné.