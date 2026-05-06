Tejc podal stížnost proti podmínce za týraní psa, trest se už nezmění

Původně muž odešel od soudu s dvouletým trestem odnětí svobody za týraní psa, zlínská pobočka brněnského krajského soudu mu však původní trest změnila na dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou. Součástí trestu je také pětiletý zákaz držení a chovu zvířat.
Odvolací senát přihlédl k dosavadní bezúhonnosti pachatele z Uherského Hradiště. Přiklonil se k názoru, že majitel plemene american bully si nepočínal v přímém úmyslu, když psa drženého v bytě nevenčil, nenavštěvoval a krmil ho i napájel jen sporadicky.
Ministr spravedlnosti nyní podal stížnost k Nejvyššímu soudu pro porušení zákona. Pokud by soud vyhověl, jeho akademický výrok by už nemohl zpětně ovlivnit podmíněný trest uložený majiteli psa. Může být ale vodítkem pro soudy, jak v obdobných případech postupovat v budoucnu. „Aby do budoucna soudy jasně řekly, že v takto vážných případech podmíněný trest nestačí,“ řekl ministr ve vyjádření.
Tresty budou přísnější
Podle soudu Martin Tomaštík od listopadu 2023 ponechal v bytě svého psa samotného. Postupně zanedbával a omezoval návštěvy psa, péči o něj, venčení a podávání vody a krmení.
Podle soudu se o psa jeho majitel vůbec nestaral dva měsíce, od poloviny ledna do poloviny března roku 2024. Zvíře mělo omezený přístup k vodě a potravě. Nikdo jej nevenčil a pes byl v bytě v druhém patře paneláku celou dobu sám.
„To vedlo k silné dehydrataci a extrémnímu vyhubnutí na polovinu původní váhy, kdy pes během této doby prožíval extrémní utrpení spojené s dlouhodobou žízní a hladem a enormní frustraci z nemožnosti uspokojit tyto své nejzákladnější fyziologické potřeby,“ uvedl mluvčí uherskohradišťského soudu Michal Tománek.
Až rok vězení. Vláda podpořila návrh na zpřísnění trestů za týrání zvířat
Babiš už v únoru po vynesení rozsudku odvolacího soudu řekl, že s trestem nesouhlasí, na začátku května vláda představila také zpřísnění trestů za týrání zvířat. Návrh zvyšuje i pokuty za přestupky týrání zvířat a prodlužuje trest zákazu chovu. „Jsem rád, že k tomu dochází,“ řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Novela také zavede povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček. Obce by se navíc v případě přijetí novely zákona, kterou chce vláda prosadit zrychleně, musely postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o něž nemá nikdo zájem.