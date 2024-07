Televizní hádka o Ukrajině. Jermanová si stěžovala na potlačování jiných názorů

Obě ženy byly v červnových volbách zvoleny do Evropského parlamentu (EP). Zatímco Vrecionová už funkci poslankyně EP po jedno volební období vykonala, pro Pokornou Jermanovou to bude premiéra. Hnutí ANO založilo spolu s maďarským Fideszem a Svobodnou stranou Rakouska novou politickou alianci Patrioti pro Evropu. Část politiků očekává její proruské směřování.

„Ukrajinu jsme podporovali, podporujeme a podporovat budeme. Rusko je pro nás agresor. Vůbec ale nechápu, proč tady tyto otázky řešíme. To, že někdo dá nálepku, že když máte jiné názory, tak jste ihned dezolát, pro Putina, protiukrajinský, nacionalista a tak dále,“ uvedla v pořadu Pokorná Jermanová.

Dodala, že je v Česku mediální a politický prostor, ve kterém je každý protiproudový názor ihned vytlačen. Podle ní se tento „trend“ nese i v Evropských volbách. „Naše frakce je třetí nejsilnější v Evropském parlamentu. Máme podobná témata jako například ECR (poznámka red.: Evropští konzervativci a reformisté),“ řekla.

Vrecionová ji skočila do řeči s poukazem na neshody týkající se Ukrajiny a pokračovala, že hnutí ANO pravidelně zpochybňuje pomoc Ukrajině. „Pan Andrej Babiš neustále říká, že nepodporujeme dostatečně svoje lidi,“ uvedla.

„Zeptejte se svých kolegů v Poslanecké sněmovně, jak jsme vždycky hlasovali,“ reagovala Jermanová.

„A to že se ptáme na to, jak se hospodaří s našimi penězi v rámci pomoci Ukrajině, tak na to snad máme právo,“ dodala s tím, že pokud něco hnutí ANO kritizuje, tak je to pouze nedostatečná transparentnost.