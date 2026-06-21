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Vláda mohla komunikovat lépe, přiznala Jermanová. Klempíř ČT nerozumí, říká Baxa

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  12:44
Budoucnost České televize a Českého rozhlasu rozpoutala debatu v nedělní debatě ČT. Bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) a europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) se střetli kvůli plánu na zrušení mediálních poplatků. Podle někdejšího ministra kultury ten současný Oto Klempíř zřejmě nemá dostatek informací.
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Jaroslava Pokorná Jermanová ve štábu ANO během voleb do Evropského parlamentu (9. června 2024) | foto: Profimedia.cz

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Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny z hnutí ANO Jaroslava Jermanová
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Moderátor Martin Řezníček hned v úvodu otevřel téma stávkové pohotovosti, do které zaměstnanci obou veřejnoprávních institucí kvůli plánovaným úsporám vstoupili. Rozpočty médií se mají totiž podle vládních představ snížit až na úroveň roku 2024, což by pro obě instituce znamenalo miliardové ztráty.

„Já dokážu pochopit obavy, že se cítí nejistí. Ta debata mohla probíhat, už když Fialova vláda sáhla na zákon,“ uvedla k situaci v obou médiích Jermanová.

Baxa ale vidí hlavní problém v tom, jakým způsobem současná vládní koalice změny prosazuje. Podle něj chybí jakákoliv diskuse s vedením dotčených institucí.

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„Rozhoduje se o nich metodou o nich bez nich,“ kritizoval vládní postup Martin Baxa. „Stát se má ptát a zapojovat je do veřejné debaty. Ptal jste se na to, zda-li to chápu, tak toto jsou ty důvody, proč ano,“ vysvětlil někdejší ministr kultury, proč má pro stávku pochopení.

Europoslankyně připustila, že komunikace ze strany kabinetu měla své chyby, což je podle ní „bez debaty“, odpovědnost za současný stav ale připsala minulé vládě. Ta podle ní dopustila, aby se aparát veřejnoprávních médií zbytečně rozrostl.

„To, že ta komunikace nebyla ideální, o tom se bavit nemusíme, proto se toho chopil pan premiér,“ hájila Jermanová postup vlády. Zároveň odmítla kritiku, že financování ze státní kasy dostane média pod politický tlak. „Pokud o financování obecně rozhoduje parlament, tak ten politický tlak je tam pořád,“ podotkla.

Baxa se v debatě také do současného ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé sobě), který má reformu na starosti. Podle opozičního poslance ministr celou problematiku vůbec nezvládá.

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„Pan Klempíř tomu nerozumí, působí neinformovaně,“ uvedl Baxa. Vzápětí dodal, že v minulém volebním období, kdy resort kultury vedl on sám, se debaty o médiích vedly na výrazně vyšší úrovni.

Podle Jermanové je současný systém plateb přežitkem a lidé mají jasné právo vědět, kam přesně peníze z rozpočtu tečou. Nově by navíc na hospodaření obou médií měl dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

„Budou kontrolováni ve svém hospodaření. Doteď to nebylo. Občané mají právo vědět, jak jsou vynakládány jejich peníze,“ zdůraznila europoslankyně s tím, že dosavadní způsob financování je podle ní zastaralý.

Moderátor v debatě upozornil na riziko, že pokud stát získá větší vliv přes rozpočet, může příští vláda média finančně trestat například za kritické zpravodajství. S tím ale Jermanová nesouhlasí. Podle ní by politický tlak hrozil i při zachování poplatků, protože o jejich výši rozhoduje parlament tak jako tak.

3. června 2026
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