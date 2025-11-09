Jehovisté mohou fungovat dál. Při kontrole jim pomohly i tisíce dopisů ministerstvu

Hlavním důvodem pro ponechání církevní registrace je podle ministerstva především nedostatek možností, jak jehovisty za porušování pravidel potrestat.
Ministerstvo kultury nedisponuje jiným kárným prostředkem než odebráním registrace. A to bylo na úřadě bráno jako příliš přísné rozhodnutí. Jehovisté tak díky statusu církve nadále vystupují nezávisle vůči státu a mohou křtít, oddávat či provádět bohoslužby.
„Současná právní úprava nenabízí k dosažení zákonného stavu jiný prostředek, než je zrušení registrace s následnou likvidací církve nebo náboženské společnosti, při níž by její majetek byl předán jiným registrovaným církvím a náboženským společnostem,“ zdůvodnila pro iDNES.cz mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová.
K takovému kroku ale resort nechce přistoupit, byť pochybnosti nad dodržováním zákona ze strany církve stále má. „Ministerstvo konstatuje, že přestože nadále trvají pochybnosti o tom, že tato církev neporušuje některá z jednotlivých vytýkaných ustanovení paragrafu pět církevního zákona a že její činnost je tak plně v souladu s těmito ustanoveními, výsledkem správního řízení o odnětí registrace by mohl být neproporcionální zásah do náboženské svobody,“ dodala Awwadová.
Mluvčí poukázala také na to, že jehovisté úředníkům neposkytli jednoznačné odpovědi na jejich dotazy, přičemž statutární zástupce církve se odmítl dostavit k podání vysvětlení.
Resort kultury šetření zahájil v únoru na podnět bývalých členů církve, kteří si stěžovali na to, že jehovisté neumožňují svobodnou změnu náboženského vyznání a záměrně omezují sociální vazby svých členů, kteří se nemohou stýkat s rodinnými příslušníky žijícími mimo jehovistickou víru.
Vážným problémem byla podle bývalých členů i krevní transfuze, kterou jehovisté z duchovních důvodů kritizují a i v případě dětí či smrtelných onemocnění ji mnoho členů odmítá přijímat.
Podle Awwadové jehovistům pomohly i tisíce dopisů. „V průběhu šetření ministerstvo posoudilo stovky stran podkladů předložených ze strany této církve a přečetlo více než šest tisíc dopisů zaslaných v rámci dopisové kampaně,“ popsala mluvčí.
Zachraňování církve peticemi
Mluvčí jehovistů David Kulla k šetření sdělil, že mezi zástupci církve a pracovníky ministerstva se uskutečnilo několik informačních schůzek. „Předložili jsme rozsáhlou dokumentaci a judikaturu, včetně rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, které jasně dokládají, že to, čemu svědkové Jehovovi věří a co učí, je plně v souladu s českými i evropskými právními normami,“ vysvětlil Kulla.
Evropské právo je vůči pravidlům pro fungování církví benevolentní. Článek 17 Smlouvy o fungování Evropské unie ponechává pravidla pro církve v gesci národním státům. Z jejich strany je pak potřeba dodržovat Evropskou úmluvu o lidských právech, kde je zmíněna i svoboda náboženského vyznání. Jehovistická církev byla zakázaná v roce 2017 v Rusku. Před soud se její fungování dostalo také v Norsku.
Kulla se ohrazuje také proti závěrům ministerstva, že církev během prověřování nedostatečně komunikovala s úředníky. „Náš statutární zástupce v dané době podstupoval onkologickou léčbu v zahraničí. Místo něj se však dostavil právní zástupce společnosti,“ tvrdí mluvčí s tím, že představitelé jehovistů budou nadále s úřady komunikovat. Na otázku, zda plánují kvůli tomuto procesu pozměnit některé části své věrouky, nedopověděl.
