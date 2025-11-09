Jehovisté mohou fungovat dál. Při kontrole jim pomohly i tisíce dopisů ministerstvu

Matyáš Müller
Matěj Svěrák
,
  15:30
V únoru hrozil Náboženské společnosti Svědků Jehovových zánik. Ministerstvo kultury mělo důvodné podezření, že církev porušuje zákon například tím, že svým členům neumožňuje svobodnou změnu náboženského vyznání. I přes přetrvávající pochybnosti se ale resort rozhodl ponechat jehovistům registraci. Církvi pomohla také petiční kampaň.
Při mimořádném sjezdu v pražské O2 areně se několik desítek svědků Jehovových...

Při mimořádném sjezdu v pražské O2 areně se několik desítek svědků Jehovových nechalo pokřtít. (6. července 2024) | foto: Svědkové Jehovovi

Na mimořádný sjezd svědků Jehovových dorazilo přibližně 15 tisíc členů...
Mimořádného sjezdu v Praze se účastnilo přibližně 15 tisíc svědků Jehovových....
V pražské O2 areně se na začátku července konal mimořádný sjezd členů církve...
V pražské O2 areně se na začátku července konal mimořádný sjezd členů církve...
8 fotografií

Hlavním důvodem pro ponechání církevní registrace je podle ministerstva především nedostatek možností, jak jehovisty za porušování pravidel potrestat.

Ministerstvo kultury nedisponuje jiným kárným prostředkem než odebráním registrace. A to bylo na úřadě bráno jako příliš přísné rozhodnutí. Jehovisté tak díky statusu církve nadále vystupují nezávisle vůči státu a mohou křtít, oddávat či provádět bohoslužby.

„Současná právní úprava nenabízí k dosažení zákonného stavu jiný prostředek, než je zrušení registrace s následnou likvidací církve nebo náboženské společnosti, při níž by její majetek byl předán jiným registrovaným církvím a náboženským společnostem,“ zdůvodnila pro iDNES.cz mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová.

Jehovistům hrozí odebrání církevní registrace. Prospěje jim to, říká exčlen

K takovému kroku ale resort nechce přistoupit, byť pochybnosti nad dodržováním zákona ze strany církve stále má. „Ministerstvo konstatuje, že přestože nadále trvají pochybnosti o tom, že tato církev neporušuje některá z jednotlivých vytýkaných ustanovení paragrafu pět církevního zákona a že její činnost je tak plně v souladu s těmito ustanoveními, výsledkem správního řízení o odnětí registrace by mohl být neproporcionální zásah do náboženské svobody,“ dodala Awwadová.

Mluvčí poukázala také na to, že jehovisté úředníkům neposkytli jednoznačné odpovědi na jejich dotazy, přičemž statutární zástupce církve se odmítl dostavit k podání vysvětlení.

Resort kultury šetření zahájil v únoru na podnět bývalých členů církve, kteří si stěžovali na to, že jehovisté neumožňují svobodnou změnu náboženského vyznání a záměrně omezují sociální vazby svých členů, kteří se nemohou stýkat s rodinnými příslušníky žijícími mimo jehovistickou víru.

Vážným problémem byla podle bývalých členů i krevní transfuze, kterou jehovisté z duchovních důvodů kritizují a i v případě dětí či smrtelných onemocnění ji mnoho členů odmítá přijímat.

Jehovista odmítl vojnu a Stříž ho poslal do vazby. Nezákonně, rozhodl nyní soud

Podle Awwadové jehovistům pomohly i tisíce dopisů. „V průběhu šetření ministerstvo posoudilo stovky stran podkladů předložených ze strany této církve a přečetlo více než šest tisíc dopisů zaslaných v rámci dopisové kampaně,“ popsala mluvčí.

Zachraňování církve peticemi

Mluvčí jehovistů David Kulla k šetření sdělil, že mezi zástupci církve a pracovníky ministerstva se uskutečnilo několik informačních schůzek. „Předložili jsme rozsáhlou dokumentaci a judikaturu, včetně rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, které jasně dokládají, že to, čemu svědkové Jehovovi věří a co učí, je plně v souladu s českými i evropskými právními normami,“ vysvětlil Kulla.

Evropské právo je vůči pravidlům pro fungování církví benevolentní. Článek 17 Smlouvy o fungování Evropské unie ponechává pravidla pro církve v gesci národním státům. Z jejich strany je pak potřeba dodržovat Evropskou úmluvu o lidských právech, kde je zmíněna i svoboda náboženského vyznání. Jehovistická církev byla zakázaná v roce 2017 v Rusku. Před soud se její fungování dostalo také v Norsku.

Kulla se ohrazuje také proti závěrům ministerstva, že církev během prověřování nedostatečně komunikovala s úředníky. „Náš statutární zástupce v dané době podstupoval onkologickou léčbu v zahraničí. Místo něj se však dostavil právní zástupce společnosti,“ tvrdí mluvčí s tím, že představitelé jehovistů budou nadále s úřady komunikovat. Na otázku, zda plánují kvůli tomuto procesu pozměnit některé části své věrouky, nedopověděl.

13. května 2024

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Jehovisté mohou fungovat dál. Při kontrole jim pomohly i tisíce dopisů ministerstvu

Při mimořádném sjezdu v pražské O2 areně se několik desítek svědků Jehovových...

V únoru hrozil Náboženské společnosti Svědků Jehovových zánik. Ministerstvo kultury mělo důvodné podezření, že církev porušuje zákon například tím, že svým členům neumožňuje svobodnou změnu...

9. listopadu 2025  15:30

Rusové si z Ukrajiny udělali lidské safari, hlásí Angelina Jolie. Sama unikala dronu

Americká herečka a ambasadorka dětského fondu UNICEF Angelina Jolie navštívila...

Americká herečka Angelina Jolie se vyjádřila ke své návštěvě Ukrajiny. Uvedla, že dronová hrozba je všudypřítomná a i ona se musela vyhýbat ruskému bezpilotnímu letounu. Citovala místní, podle...

9. listopadu 2025  14:57

VIDEA TÝDNE: Spor o ukrajinskou vlajku, česká Miss Earth a výhrůžky vojákům

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Po týdnu je tady souhrn videí, která vás za uplynulých sedm dní nejvíc zaujala. Okamura jako první věc ve funkci předsedy Sněmovny nechal sundat Ukrajinskou vlajku z budovy. Češka Natálie Puškinová...

9. listopadu 2025  14:27

Velký třesk, balet s rolbou, Ewa Farna. Horáckou arénu otevřela nabitá show

Pod střechou Horácké arény v Jihlavě se zavěšeni na lanech vznášejí živí...

Pět a půl tisíce diváků v hledišti, přibližně devět stovek vystupujících na ledě, třech pódiích a všech schodištích haly, a také v blízkém okolí arény. A především téměř čtyři hodiny úžasné show, na...

9. listopadu 2025  14:12

GLOSA: Co se stane, když se i sama smrt musí odebrat na odpočinek

Obálka komiksu Mnoho smrtí Laily Starr

Představme si, že z našeho světa zmizí smrt. A zapomeňme na chvíli na „smrťáčka“ Václava Lohniského z pohádky Dařbuján a Pandrhola, zavřeného v sudu. Tandem britských komiksových autorů Ram V...

9. listopadu 2025

Rajchlova mučednická poloha je směšná, videa sám šířil, napsala Černochová

Tisková konference ministryně obrany Jany Černochové (ODS) ke čtyřem rokům ve...

Ministryně obrany v demisi Jana Černochová se ostře pustila do poslance Jindřicha Rajchla kvůli jeho sporům s aktivisty okolo provokatéra Mikea Oganesjana, kteří tvrdí, že Rajchl natáčel sexuálně...

9. listopadu 2025  13:46

Havlíček připustil konec muniční iniciativy i ukrajinských vlajek na resortech

Karel Havlíček z hnutí ANO (14. října 2025)

Stažení ukrajinské vlajky z budovy Sněmovny, které nařídil nový předseda Tomio Okamura (SPD), vyvolalo vlnu kritiky. Místopředseda ANO Karel Havlíček v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News...

9. listopadu 2025  11:40,  aktualizováno  13:45

VIDEO: Nelízl a do práce nedojel. Dvěma zákazům řízení se motorkář ještě divil

Motocyklista se zákazem mířil do práce, nakonec skončil na služebně

Hned dva zákazy řízení měl z dřívějška na svém kontě motocyklista, kterého zastavili policisté v brněnských Židenicích. Zakázali mu další jízdu, stroj nechali odtáhnout a místo do práce, kam údajně...

9. listopadu 2025  13:31

Nafoukli rozpočet o 15 miliard, tvrdí Babiš. Nemá návrh, nechce šetřit, uvedl Fiala

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...

Pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš tvrdí, že v návrhu rozpočtu končící vlády chybí přes 85 miliard korun na výdajích. 15 miliard korun příjmů pak označil za nafouknutých a neexistujících....

9. listopadu 2025  11:11,  aktualizováno  13:26

Silné vlny na Tenerife zabily tři lidi, další strhly do oceánu. Hrozí i silný vítr

Tenerife

Na tři vzrostl počet obětí na španělském ostrově Tenerife, který v sobotu zasáhly silné vlny. Dalších 15 lidí zůstává podle záchranářů zraněno. Úřady nabádají k opatrnosti.

9. listopadu 2025  13:21

Energie zlevňují. ČEZ od ledna sníží ceny za elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníkům

ilustrační snímek

Energetická společnost ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků. Cenu elektřiny na dobu neurčitou sníží o 240 Kč za spotřebovanou megawatthodinu (MWh),...

9. listopadu 2025  13:13

Ospalého Joea střídá mátožný Don. Trump v Oválné pracovně vypadal, jako by spal

Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...

Americký prezident Donald Trump na nedávném setkání v Oválné pracovně vzbuzoval dojem, že se mu nedaří udržet oči vzhůru. I při jiných příležitostech vypadal unaveně. Demokraté se mu za to vysmívají,...

9. listopadu 2025  12:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.