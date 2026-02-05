„Jeffrey, jsi skvělý.“ Epstein si psal s mladými Češkami, s jednou strávil víkend

„Pošlu ti je zítra. Byla jsem včera v práci a až nyní jsem se dostala domů. Můžeš mi zavolat zítra odpoledne, prosím?“ táže se Epsteina v jedné ze zpráv žena, která ve zveřejněných e-mailech vystupuje jako Češka jménem Veronika. Z dostupných dokumentů vyplývá, že s usvědčeným sexuálním delikventem začala komunikovat okolo svých třiadvaceti let.
Češka s Epsteinem ve zveřejněné korespondenci diskutuje o svých intimních fotografiích, které následně hodnotil. „Jsou skvělé, pošli další, děkuji,“ napsal ze své emailové adresy.
„Doufám, že se ti líbily mé příběhy. Posílám ti tu fotku, kde mi bylo asi dvanáct.“