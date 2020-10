Roušky bez obalu a po kusech? Zda jde o problém, záleží na definici

Zatímco na jaře byly roušky nedostatkové zboží, dnes je má na skladě každá lékárna. Řada z nich je prodává i po jednom kuse – ovšem mimo originální balení. To, v čem chybovala pošta při plošné distribuci roušek seniorům, tak každý den opakují lékárníci. Zda to je špatně, však záleží na definici, co přesně rouška je.