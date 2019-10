Protiprávně sterilizované ženy mají šanci na odškodnění 300 tisíc korun

S odškodněním protiprávně sterilizovaných žen počítá návrh zákona, který předložili poslanci vládní ANO a ČSSD a spolu s nimi i opoziční TOP 09 a KDU-ČSL.

„Cítím to tak, že bychom se s tím jako Česká republika měli vypořádat,“ řekla iDNES.cz poslankyně ANO Jana Pastuchová, nová šéfka výboru pro sociální politiku Sněmovny a jedna z devíti poslanců, kteří se pod návrh podepsali.



Spolu s ní odškodnění prosazují zmocněnkyně vlády pro lidská práva, bývalá ministryně spravedlnosti za ANO Helena Válková, exministr zahraničí Karel Schwarzenberg z TOP 09 či jeho stranická kolegyně, první místopředsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.



„Dluh, který vůči těm lidem máme, je obrovský a měli bychom se k tomu konečně postavit čelem. To téma napříč spektrem vnímáme nikoli jako politické, ale jako otázku etickou a určitého svědomí,“ uvedla pro iDNES.cz kandidátka na novou šéfku TOP 09 Pekarová Adamová.

Část obětí protiprávních sterilizací byly romské ženy

To, že k protiprávním sterilizacím žen docházelo, na což poukázaly dříve jak úřad veřejného ochránce práv, tak mezinárodní organizace, podle ní vypovídá hodně i o fungování minulého režimu. Část obětí protiprávních sterilizací tvoří podle důvodové zprávy k zákonu romské ženy, takže téma neuniklo pozornosti Výboru pro odstranění všech forem rasové diskriminace.

Předložený zákon není prvním pokusem o odškodnění protiprávně sterilizovaných žen. Snažil se o to dříve Jiří Dienstbier, když byl ještě ministrem pro lidská práva, ale věcný záměr zákona v roce 2015 zarazila vláda, takže se do parlamentu nedostal.

Dnes je ale situace jiná. „Skupina lidí, kteří se tím dlouhodobě zabývala, navštívila i premiéra Andreje Babiše, který se o tom s nimi bavil, a dospěli jsme k návrhu zákona, který jsme teď předložili Sněmovně,“ uvedla Pastuchová.

Poslankyně upozornila, že žen, o které jde, stále ubývá. Zatímco v době, kdy zákon prosazoval Dienstbier, se pracovalo s počtem asi 7 tisíc žen, takže jednorázové odškodnění 300 tisíc korun by vyšlo na částku přes dvě miliardy, nyní se počítá se několika stovkami odškodňovaných obětí protiprávní sterilizace a s celkovou částkou odškodnění kolem 120 milionů korun.

„Myslím si, že i tím uzavřeme jednu kapitolu, že to do dneška nebylo vyřešeno. Poukazují na to i v zahraničí,“ řekla iDNES.cz poslankyně Pastuchová.

Desítky žen se přihlásily ombudsmanovi

Desítky žen se v minulosti přihlásily veřejnému ochránci práv, některé se obrátily i na soudy. „Všechny soudy definovaly sterilizaci provedenou bez řádného, to jest svobodného a informovaného souhlasu jako neoprávněný, hluboký a takřka nenapravitelný zásah do lidské osobnosti,“ napsali předkladatelé návrhu zákona do jeho důvodové zprávy.

Jednorázové odškodnění poslanci navrhli, protože v roce 2008 v jednom z rozsudků dospěl Nejvyšší soud k tomu, že právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích se promlčuje po třech letech od utrpení újmy. Většina obětí protiprávních sterilizací tak nemohla a nemůže bez speciálního zákona dosáhnout na náhradu újmy v penězích.