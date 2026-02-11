Jednodenní dálniční známka má opravdu platit 24 hodin. Senát podpořil nápad ANO

  18:30
Senát v úvodním kole podpořil návrh senátorů hnutí ANO na úpravu platnosti jednodenní dálniční známky, která by se nově měla počítat jako plných 24 hodin od nákupu, nikoliv pouze do půlnoci daného dne. Tato změna je součástí novely o pozemních komunikacích a po souhlasu horní komory se jí nyní bude podrobněji zabývat výbor pro dopravu, než dojde k finálnímu schvalování.
foto: Depositphotos

Předseda výboru Miroslav Plevný (za STAN) uvedl, že novela by si vyžádala změnu nastavení systému kontroly platnosti známek, kvůli čemuž ministerstvo dopravy dříve podobné snahy odmítalo.

Novela má podle senátorů v čele s Martinem Bednářem (ANO) pomoci řidičům, kteří dálnice běžně nevyužívají, ale nárazově potřebují projet přes některou z českých dálnic v noci.

Za současných podmínek by si museli v případě, že se jejich jízda protáhne přes půlnoc, koupit jednodenní známku za plnou cenu jak pro den, kdy cestu zahájí, tak pro den, kdy cestu dokončí, i kdyby se jednalo o pár minut, připomínají senátoři. Podle ministerstva dopravy si řidiči mohou koupit desetidenní známku, která je jen o pár desítek korun dražší než jednodenní.

Současné nastavení slouží pro snadnou administrativní kontrolu systémem eDalnice.cz, který ověřuje platnost dálničních známek na základě registrační značky. Ministerstvo dopravy v minulosti změnu platnosti známky na 24 hodin odmítalo s tím, že by její kontrola představovala rozdílný a technologicky v daném čase obtížně proveditelný způsob vzhledem k nastavení kontroly známek podle počtu dnů.

Jednodenní elektronická dálniční známka letos pro osobní vozidla se standardním palivem stojí 230 korun, desetidenní 300 korun, třicetidenní 480 korun a roční 2570 korun. Platí to pro automobily bez nároku na ekologické slevy či osvobození od poplatku.

Loni se se podle veřejně dostupných zdrojů prodalo přibližně 2,22 milionu jednodenních dálničních známek, uvedli tvůrci novely. Není podle nich veřejně známou informací, kolik z těchto známek bylo prodáno v bezprostředním sledu za sebou, tedy jako dvě na sebe navazující jednodenní známky. Novela by tedy mohla snížit příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury, ale nelze predikovat, o jak velkou částku.

12. prosince 2025
