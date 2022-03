Fiala bude se Zemanem mluvit i o možnosti boje jednotlivců na Ukrajině

„Pokud se mě ptáte na to, jestli panu prezidentovi doporučím, aby v individuálních případech byl shovívavý a umožnil to, respektive, aby nedocházelo k potrestání těch lidí, tak na to bych odpověděl, že to ano. Pokud má česká vláda nebo český stát toto kolektivně umožnit, tak to je tak nesmírně složitá otázka, na tu vám dnes odpověď nedám, protože by byla prostě nezodpovědná,“ řekl premiér Fiala tento týden po jednání s předsedy opozičních stran.

Podle Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta, je Zeman možnosti účasti dobrovolníků v bojích na Ukrajině nakloněn a byl by pro výjimku.

Kvůli válce Ukrajině se po jednání Fialy s prezidentem Zemanem v Lánech mimořádně sejde vláda. Rozhodnout by mohla o daru, o kterém jedná ministryně obrany Jana Černochová se zástupci českých zbrojovek.

Ve středu vláda rozhodla, že Česko Ukrajině daruje zdravotnický materiál z armádních zásob za zhruba 21 milionů korun. Dosud na Ukrajinu ministerstvo poslalo vojenský materiál za více než 600 milionů korun. Ministerstvo obrany ve středu potvrdilo, že v poslední dodávce vojenského materiálu na Ukrajinu směřovalo 160 protiletadlových raket.