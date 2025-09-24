Starobní i další důchody vzrostou od ledna v průměru o téměř sedm stovek

Nařízení o důchodech také zavádí minimální důchody, starobní nesmí být nižší než 9800 korun.
Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června starobní, invalidní a pozůstalostní penze 2,83 milionu lidí.
Vláda by měla rozhodnout i o zvýšení příplatků k důchodu pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich o 2,6 procenta.
|
Češi jsou na důchod připravenější, třetina se však obává nedůstojného stáří
Koaliční kabinete projedná i nařízení, které počítá s přísnějšími pravidly pro uznání covidu-19 jako nemoci z povolání.
Mírnější by měla být pravidla naopak pro chronické bolesti bederní páteře způsobené těžkou fyzickou prací. Do seznamu nemocí z povolání přibudou další druhy rakoviny, které mohou být způsobeny vystavením azbestu.