Starobní i další důchody vzrostou od ledna v průměru o téměř sedm stovek

  5:24
Zvýšení starobních, invalidních a pozůstalostních penzí od ledna příštího roku projedná vláda. Důchody se podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí zvýší o 240 korun a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová procentní část o 2,6 procenta. Průměrná penze by tak měla vzrůst o 668 korun na 21 786 korun.

Tisková konference předsedů stran koalice SPOLU po jednání o odchodu Pirátské strany z vlády, zleva Petr Fiala (ODS) a Marian Jurečka (KDU-ČSL). (24. září 2024) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Nařízení o důchodech také zavádí minimální důchody, starobní nesmí být nižší než 9800 korun.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června starobní, invalidní a pozůstalostní penze 2,83 milionu lidí.

Vláda by měla rozhodnout i o zvýšení příplatků k důchodu pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich o 2,6 procenta.

Češi jsou na důchod připravenější, třetina se však obává nedůstojného stáří

Koaliční kabinete projedná i nařízení, které počítá s přísnějšími pravidly pro uznání covidu-19 jako nemoci z povolání.

Mírnější by měla být pravidla naopak pro chronické bolesti bederní páteře způsobené těžkou fyzickou prací. Do seznamu nemocí z povolání přibudou další druhy rakoviny, které mohou být způsobeny vystavením azbestu.

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Stačil jeden záběr na záchody a Rusové vyzradili ústředí elitní dronové jednotky

Ruský propagandista Vladimir Solovjov se bude možná muset zapsat do seznamu „nepřátel Ruska“. V jeho reportáži se totiž objevily záběry, ze kterých novináři z Rádia Svoboda odvodili polohu ústředí...

Vláda projedná růst důchodů, odboráři s ní budou řešit zvyšování platů

Nařízení o lednové valorizaci starobních, invalidních a pozůstalostních penzí projedná na dnešním zasedání vláda. Důchody se podle návrhu zvýší o 240 korun a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová...

24. září 2025  6:20

Na ruskou agresi není odpovědí appeasement, ale silná reakce, řekl Pavel

Na agresivní chování Ruska není odpovědí appeasement, ale je třeba mu čelit silou a rozhodnou globální reakcí, řekl v úterý pozdě večer český prezident Petr Pavel ve svém vystoupení před Radou...

24. září 2025,  aktualizováno  6:18

Ukrajina by mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, uvedl Trump

Ukrajina by podle Trumpa mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, které ztratila kvůli ruské invazi. Trump vyjádřil svůj postoj v příspěvku na sociálních sítích krátce po setkání s...

23. září 2025  21:30,  aktualizováno  24.9 6:10

Zástupci vlády a odborů budou pokračovat ve vyjednávání o zvýšení platů

Zástupci vlády a odborů pokračují ve vyjednávání o růstu platů ve veřejném sektoru. Vláda by i kvůli tomu měla rozhodnout o návrhu státního rozpočtu na příští rok až příští týden. Do Sněmovny ho musí...

24. září 2025  5:46

Na Západ nepatříme. Ale ani na Východ, říká krajský lídr a místopředseda SPD Fiala

Ve Sněmovně zasedá už 19 let a patří tak k nejdéle sloužícím poslancům z Olomouckého kraje. Krajský lídr SPD a místopředseda strany Radim Fiala chce ovšem přidat další čtyři roky, tentokrát jako...

24. září 2025  4:53

V lesích natočili obřího prsatého lidoopa. Záhadný film dráždí Ameriku dodnes

V Himálaji mají yettiho, za Atlantikem pobíhá Bigfoot. Je to pouhá legenda, nebo se v lesích na severozápadě USA skutečně skrývá bájný lidoop? Díky snímku z roku 1967 více než desetina Američanů...

24. září 2025

Test kombuchy: Pozor na alkohol! Živá kultura vám může přidělat starosti

Krásně perlí, chutná a ještě se prý umí zavděčit imunitě a trávení. Kombucha, kterou si můžeme vyrobit doma, má pověst učiněného zázraku. Platí to také o nápojích, které si koupíme v obchodě? A je...

24. září 2025

Americké fast foody hledají partnery v Česku. Sázejí na burgery, pizzu i tacos

Na americké ambasádě v Praze se v září sešlo dvanáct amerických společností, z toho osm gastro značek, které v Česku hledají nové franšízové partnery. Byli mezi nimi jak zavedení globální hráči, tak...

24. září 2025

Stanjura: Rozpočet ANO schvalovalo ÚV KSČ. Schillerová: Nebuďte ideolog

Poslední předvolební duel iDNES.cz a MF DNES přinesl ostrý střet současného ministra financí s jeho předchůdkyní. Zbyněk Stanjura (ODS) a Alena Schillerová (ANO) se přeli o stav veřejných financí,...

24. září 2025

ANALÝZA: A cenu za terorismus získává... Hamás. Cílem mírových iniciativ jsou lajky

Hamás může slavit velký úspěch. Západní Evropa uznává Palestinu tak překotně, až to vypadá, jako by praskly okovy nebo aspoň gumička, a pravda a láska konečně smí vítězit nad lží a nenávistí.

24. září 2025

Čína má nový systém vypouštění letadel z lodí. Stejnou technologii mají jen USA

Nejmodernější čínská letadlová loď Fu-ťien úspěšně vypustila tři různé druhy letounů pomocí nového elektromagnetického katapultu. Jedinou další letadlovou lodí na světě, která má systém, známý jako...

23. září 2025  22:29

