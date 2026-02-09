Jednání vlády povede Schillerová, ministry zaměstná úprava trestního zákoníku

Autor:
  6:00
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš míří v pondělí do Bavorska, kde ho čeká jednání se spolkovým kancléřem Markusem Söderem, a tak jednání místo něj povede ministryně financí Alena Schillerová. Babiše totiž do Mnichova doprovodí i vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček.

Ministryně financí Alena Schillerová přichází na zasedání vlády, která mimo jiné bude projednávat rozpočet na rok 2026. (26. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nepřítomnost špiček hnutí ANO téměř jistě ovlivní i jednání koaliční rady. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestyán má představit koalici plán kroků ke zlevnění potravin.

Změna trestního zákoníku

Hlavním bodem jednání vlády má být změna trestního zákoníku, která počítá s rozšířením trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Nový trestný čin má postihovat lidi vědomě využívající služeb obětí moderního otroctví.

Novela trestního zákoníku řeší také případy, kdy při vykonávání soudem uloženého trestu obecně prospěšných prací vznikne úraz nebo škoda.

Vláda také projedná novelu o předcházení ekologické újmě, kterou předložili opoziční poslanci v čele s exministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. Má podle autorů návrhu přispět ke snazšímu a rychlejšímu řešení nejzávažnějších škod na životním prostředí.

Stejná odměna za medaile pro paralympioniky

Kabinet má řešit i aktualizace ocenění medailových umístění na letošních olympijských a paralympijských hrách.

Ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný po kritice za to, že paralympionici měli dostat za další medaile poloviční odměny, slíbil odměny dorovnat. Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají olympionici dostat 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu korun.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel

Obchodní ředitel horského resortu v Dolní Moravě Tomáš Drápal

V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

Vítězem nové prezidentské volby v bosenské Republice srbské se prohlásil Karan

Siniša Karan, nacionalistický politik a spojenec Milorada Dodika, se prohlásil...

Vítězem částečně opakované prezidentské volby v Republice srbské, jedné ze dvou entit Bosny a Hercegoviny, se podle Reuters prohlásil nacionalista Siniša Karan, spojenec bosenskosrbského nacionalisty...

9. února 2026  6:43

O přestávce Super Bowlu zněla španělština a odkazy na Portoriko. Trumpa to znechutilo

Přestávkový program finále americké ligy NFL 2026. (9. února 2026)

Příšerné, jedno z nejhorších vůbec. Tak hodnotí nejsledovanější televizní program roku - přestávkové vystoupení při finále ligy amerického fotbalu Super Bowlu - prezident Donald Trump. K...

9. února 2026  6:19,  aktualizováno  6:30

Solární plány Brna zachraňují městské teplárny. Ztrátový podnik řeší, co dál

Brněnská primátorka Markéta Vaňková (v popředí) a její náměstek René Černý...

Zaplnit střechy městských budov solárními panely dostala za úkol už před čtyřmi roky k tomuto účelu založená nová městská firma Sako Brno Solar. Jenže plán se jí příliš nedaří, má dluhy, rozjeté...

9. února 2026  6:16

Jednání vlády povede Schillerová, ministry zaměstná úprava trestního zákoníku

Ministryně financí Alena Schillerová přichází na zasedání vlády, která mimo...

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš míří v pondělí do Bavorska, kde ho čeká jednání se spolkovým kancléřem Markusem Söderem, a tak jednání místo něj povede ministryně financí Alena Schillerová....

9. února 2026

Poslední týden zápisů do 1. třídy. Jak a kdy se rodiče dozví, která škola dítě přijala?

Zápis prvňáčků na zlínské základní škole Komenského II. (duben 2022)

Do konce tohoto týdne probíhají zápisy do základních škol, které se letos týkají asi 140 tisíc dětí. Rodiče, kteří už proceduru přihlášení potomka do školského systému absolvovali, musejí teď měsíc...

9. února 2026

Akční dovolená v Krkonoších: Jak na správnou regeneraci, aby tělo nebolelo?

Ve spolupráci
Aquacentrum Vrchlabí

Krkonoše nejsou jen o výšlapech na hřebeny nebo sjíždění svahů. Pro sportovce i aktivní rodiny začíná ta nejdůležitější část dne ve chvíli, kdy zují pohorky nebo lyžáky. Tím, co rozhoduje, zda se...

9. února 2026

Francie má hrdinu jako byl Goro bílý pes. Ztracený Filou ušel domů přes 200 kilometrů

Kocour Filou urazil stovky kilometrů, aby se po půl roce vrátil domů.

Více než 200 kilometrů urazil kocour Filou španělskou a francouzskou krajinou, aby se z dovolené svých majitelů dostal zpátky domů. Jeho dobrodružství trvalo skoro půl roku. Svou nezdolností a...

9. února 2026

Na hrudi nahmatala zatvrdlinu, následný boj s rakovinou přetavila v umění i zpověď

Jarmila Kalvodová se svým ONKODENÍKEM.

Byla zrovna v irském Dublinu, když se dozvěděla zdrcující zprávu, že má rakovinu. Právě tam si Jarmila Kalvodová od prvního dne své nemoci začala psát ručně tužkou do památníku. Do svého...

9. února 2026  4:51

Zákaz sociálních sítí pro děti, chce ANO. Může být kontraproduktivní, zní už kritika

Premium
V Austrálii vstoupil v platnost zákaz sociálních médií pro děti mladší 16 let....

Česko by mohlo po vzoru Austrálie či Francie zakázat sociální sítě dětem. ANO chce předložit návrh na zákaz ještě letos. Kritici se ale obávají průlomu do soukromí.

9. února 2026

Sazby hypoték přešlapují na místě. Co bude nyní rozhodovat o ceně bydlení?

Ilustrační snímek

Rychlý návrat k levným hypotékám zatím není na pořadu dne. Sazby přešlapují už pár měsíců na místě a prudké výkyvy jsou s vysokou pravděpodobností minulostí. Potvrzuje se nový normál úrokových sazeb...

9. února 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Investiční podvodníci se tváří i jako CzechInvest, slibují rychlý zisk

ilustrační snímek

Z předvánočních podvodů na téma „vezeme vám balíček“ přechází po Novém roce podvodníci plynule k dalším trikům. Mezi ty nejrozšířenější patří nekalé investování. Jménem známých institucí oslovují...

9. února 2026

Rusům rozvážejí satelitní spojení a tím i internet koně. Na sedlech mají antény

Premium
ilustrační snímek

Ruské vojenské jednotky osedlaly koně terminály Starlink ve snaze zvýšit pokrytí internetem na bojišti.

9. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.