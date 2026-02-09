Jednání vlády povede Schillerová, ministry zaměstná úprava trestního zákoníku

Nepřítomnost špiček hnutí ANO téměř jistě ovlivní i jednání koaliční rady. Ministr zemědělství za SPD Martin Šebestyán má představit koalici plán kroků ke zlevnění potravin.
Změna trestního zákoníku
Hlavním bodem jednání vlády má být změna trestního zákoníku, která počítá s rozšířením trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Nový trestný čin má postihovat lidi vědomě využívající služeb obětí moderního otroctví.
Novela trestního zákoníku řeší také případy, kdy při vykonávání soudem uloženého trestu obecně prospěšných prací vznikne úraz nebo škoda.
Vláda také projedná novelu o předcházení ekologické újmě, kterou předložili opoziční poslanci v čele s exministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. Má podle autorů návrhu přispět ke snazšímu a rychlejšímu řešení nejzávažnějších škod na životním prostředí.
Stejná odměna za medaile pro paralympioniky
Kabinet má řešit i aktualizace ocenění medailových umístění na letošních olympijských a paralympijských hrách.
Ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný po kritice za to, že paralympionici měli dostat za další medaile poloviční odměny, slíbil odměny dorovnat. Za zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo mají olympionici dostat 2,4 milionu korun, za stříbro 1,8 milionu a za bronz 1,2 milionu korun.