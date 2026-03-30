Vláda bude rozhodovat o zastropování marží prodejců pohonných hmot

Na Úřad vlády zamíří kvůli cenám nafty a benzinu zástupci největších distributorů pohonných hmot - MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. „Jediné, co my můžeme teď efektivně udělat, je zastropování jejich marže a já myslím, že deset korun je strašně moc,“ řekl premiér Andrej Babiš.

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš. (2. března 2026)

Vláda a ještě před tím koaliční rada špiček ANO, SPD a Motoristů sobě budou jednat o tom, co mohou domácí politici udělat pro snížení cen pohonných hmot, které rostou po útoku USA a Izraele na Írán.

Ministerstvo financí zatím kontrolovalo marže prodejců pohonných hmot a ty podle zjištění úřadu po vypuknutí konfliktu v Íránu klesaly. Ministryně financí za ANO Alena Schillerová nevyloučila další opatření, pokud ceny nafty a benzinu dál porostou.

Opoziční ODS navrhla dočasně snížit spotřební daň u nafty o 1,70 koruny. „Přinesl jsme návrh na dočasné snížení spotřební daně. Za tím návrhem si stojíme,“ řekl šéf strany Martin Kupka.

Vláda má v pondělí na programu i řadu návrhů opozičních stran a senátorů. Souhlasit by mohla s iniciativou, aby se úrazová chirurgie po deseti letech znovu dostala mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO se vláda postaví neutrálně k návrhu poslanců ODS, aby se mohly znovu otevřít velké obchody i o všech svátcích.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

