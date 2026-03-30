Babiš jednal s pumpaři. U nafty má být marže 3,50 Kč, u benzinu 2,50 Kč, řekl

,
  6:01aktualizováno  17:13
Na Úřad vlády si v pondělí kvůli cenám nafty a benzinu pozval premiér a předseda ANO Andrej Babiš zástupce největších distributorů pohonných hmot – MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. Babiš po jednání vlády řekl, že u litru nafty má být marže 3,50 Kč a u litru benzinu 2,50 Kč. Ve středu se s nimi sejde znovu a ve čtvrtek opět v 10 hodin zasedne vláda.

Vláda se zabývala tím, co mohou domácí politici udělat pro snížení cen pohonných hmot, které rostou po útoku USA a Izraele na Írán. O možných opatřeních proti vysokým cenám pohonných hmot jednala pět hodin.

„Řešili jsme hlavně situaci na trhu pohonných hmot. Máme dvě dominantní firmy, polský Orlen a maďarský MOL, spolu mají podíl 54 procent na trhu,“ řekl po jednání vlády Babiš.

„Zastropování marží umožňuje zákon o cenách,“ řekla ministryně financí za ANO Alena Schillerová.

Vláda řešila zastropování marží prodejců pohonných hmot. Na snímku Andrej Babiš hovoří po jednání vlády. (30. března 2026)
Premiér Andrej Babiš přichází po jednání vlády. (30. března 2026)
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka hovoří po jednání vlády. (30. března 2026)
33 fotografií

„Budeme analyzovat možnosti snížit spotřební daň,“ uvedl premiér. „Propočítáváme několik variant, vláda rozhodne, ke které se přikloní,“ uvedla po jednání vlády Schillerová.

Opoziční ODS navrhla dočasně snížit spotřební daň u nafty o 1,70 koruny. „Přinesl jsme návrh na dočasné snížení spotřební daně. Za tím návrhem si stojíme,“ řekl šéf strany Martin Kupka.

„Premiér nám představil nějaké vládní návrhy a za dva až tři dny budeme diskutovat znovu o tom, co z nich je možné provést,“ řekl po jednání se zástupci vlády předseda představenstva Orlen Unipetrol Mariusz Wnuk.

Wnuk odmítl, že by distributoři zneužívali situaci na Blízkém východě k neúměrnému zvyšování cen.

„Uplatňujeme běžnou cenovou politiku, což znamená, že se snažíme mít co nejkonkurenceschopnější ceny s ohledem na maloobchodní trh v České republice, který je velmi konkurenční,“ uvedl šéf představenstva Orlen Unipetrol.

Za vládu se schůzky účastnili i ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu Karel Havlíček.

Brutální zastropování není optimální, řekl Turek

Ještě před jednáním kabinetu řekl vládní zmocněnec pro Green Deal za Motoristy sobě Filip Turek, že zastropování marží u pohonných hmot a snížení spotřební daně je jediné, co může vláda dělat.

„Jsou to v podstatě jediné možnosti, jak se ceny dají ovlivnit, ale nějaké všeobecné brutální zastropování by nebylo optimální,“ řekl k možnosti zastropování marží u pohonných hmot a k možnosti snížení spotřební daně Turek. Ke snížení spotřební daně dodal, že to nám Evropská unie dovoluje jen o 2,50 koruny.

„Přístup pana premiéra v této věci je naprosto správný. Skutečně je potřeba ty marže kontrolovat. Vyslechneme si informace o výši marží v jednotlivých sítích a podle toho se potom bude vláda rozhodovat. V tuto chvíli je řešení marží rozumným, možným postupem,“ řekl při příchodu na Úřad vlády ministr za Motoristy sobě pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný.

„Tím fatálním dopadem pro naši oblast jsou zejména ceny průmyslových hnojiv,“ řekl při příchodu na jednání vlády ministr zemědělství za SPD Martin Šebestyán.

Ministerstvo financí zatím kontrolovalo marže prodejců pohonných hmot a ty podle zjištění úřadu po vypuknutí konfliktu v Íránu klesaly. Schillerová nevyloučila další opatření, pokud ceny nafty a benzinu dál porostou.

Souhlasili byste se zastropováním marží u pohonných hmot?

celkem hlasů: 2926

Stát půjčí z nouzových rezerv 100 tisíc tun ropy rafineriím

Stát také podle premiéra Babiše půjčí tuzemským rafineriím 100 tisíc tun ropy ze svých nouzových rezerv. Důvodem opatření je omezení dodávek na ropovodu IKL/TAL.

Správa státních hmotných rezerv začne podle Babiše zásoby rafineriím Orlen Unipetrol dodávat od 1. dubna. Půjde o půjčku, rafinerie tak zásoby vrátí.

Do Česka v současnosti teče ropa pouze západní cestou přes italský ropovod TAL a na něj navazující ropovod IKL.

Do začátku loňského jara ropa tekla do Česka také z ruského ropovodu Družba, na začátku loňského března však byly dodávky z něj zastaveny. Na jaře stejného roku byl ovšem rozšířen v Terstu začínající ropovod TAL, kam se ropa dováží z více zemí a kontinentů.

K možnosti otevřít velké obchody o všech svátcích zaujala vláda neutrální stanovisko

Vláda měla na programu i řadu návrhů opozičních stran a senátorů. Vicepremiér Havlíček už před jednáním uvedl, že se vláda postaví neutrálně k návrhu poslanců ODS, aby se mohly znovu otevřít velké obchody i o všech svátcích.

Premiér Babiš to po jednání vlády potvrdil. Podivoval se nad tím, že to neprosadila dřívější vládní koalice v minulém volebním období.

„Od okamžiku přijetí tohoto zákona jsme přesvědčeni, že to je zcela zbytečný pokus o sociální inženýrství. Zákony nemají lidem přikazovat, jak musí trávit svůj volný čas. Má být svobodnou volbou každého, jestli chce jet na výlet, pracovat na zahradě, nebo si v klidu jet koupit nový nábytek. Obchodníci vždy přizpůsobují otevírací dobu svým zákazníkům a sami dokáží nejlépe vyhodnotit, jestli mají mít otevřeno nebo ne,“ uvedl Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

„Je proto nejvyšší čas tento zbytečný zákon zrušit a nechat na každém, aby se rozhodl podle sebe. Jak vidíme třeba na Štědrý den dopoledne, někteří obchodníci mají ještě otevřeno, zatímco jiní zavírají už 23. prosince večer a nepotřebují k tomu žádnou berličku paragrafů,“ dodal Prouza.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
