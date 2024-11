Ubýt má lékařských prohlídek, třeba kvůli studiu či před nástupem do práce

Novela řeší rovněž darování vajíček pro umělé oplodnění. Náhrada nákladů pro dárkyně vajíček a dárce spermatu by nově měla mít strop. Maximální možnou kompenzaci pro darující by nově mělo stanovit ministerstvo zdravotnictví ve vyhlášce. Žena, která se rozhodne vajíčka poskytnout, by to za život mohla udělat nejvýš šestkrát.

Ministerstvo zdravotnictví si od úpravy slibuje i to, že firmy budou motivovat zaměstnance k tomu, aby chodili na pravidelné preventivní kontroly či se nechali očkovat. Některé podniky třeba proplácejí vakcíny proti chřipce či poskytují za očkování den placeného volna.

Vláda se bude zabývat rovněž posílením rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury kvůli škodám při povodních a má na programu i také návrh, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mohl zasahovat ve více případech.

Zasedání vlády bude řídit vicepremiér Marian Jurečka, protože premiér Petr Fiala je na návštěvě Srbska.