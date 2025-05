Vláda jednala o varování přes mobilní telefony při mimořádných událostech

„Je to jedno z opatření, kterým jsme se zabývali v souvislosti s událostmi na Filozofické fakultě,“ řekl po jednání vlády ministr vnitra Vít Rakušan v souvislosti se s vražděním na fakultě před vánočními svátky 2023.

Operátoři jsou schopní požadované funkcionality zprovoznit za rok až rok a půl od zahájení výběrových řízení. Cell Broadcast má nahradit současný systém varování přes SMS, při kterém hrozí přehlcení sítě a zpoždění při doručování až v řádu desítek minut.

Vláda schválila podle ministra Rakušana prodloužení stavu nebezpečí, který je po havárii vlaku s benzenem platí v okolí Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku, do 26. června.

Konec Schengenu? Kontroly nemíří proti nám, odvětil ministr Rakušan

Ministr vnitra nemá obavy z konce Schengenu kvůli většímu počtu kontrol na česko-německých hranicích. „To že počet kontrol přibylo, je evidentní, ale to není nové opatření,“ řekl Rakušan po jednání vlády. Zdůraznil, že Německo kontroluje na hranicích několik let. Teď se jen zintenzivnil počet kontrol.

Policie podle něj operativně řeší s německou stranou situace, kdy kontroly na hranicích zdržují provoz. Na konci května se setká v Praze s německým ministrem vnitra.

K otázce, zda jde o konec Schengenu, odvětil: „Tyhle kontroly nemíří proti nám.“ Abychom udrželi Schengen naživu, musíme podle Rakušana zvládnout kontrolu vnější hranice Evropské unie.

„Mnohem vyšší čísla jsou u záchytů na švýcarsko-německé a rakousko-německé hranici. Západobalkánská trasa přes ČR je nejméně vytížená za posledních pět let, což potvrzují česká i německá data,“ řek ministr.

Do 20. dubna řešili podle Rakušana policisté letos 38 případů ilegální migrace na hranici s Německem. Odmítl v té souvislosti strašení tím, že by Německo vracelo do Česka migranty. „Nepřijmeme do Česka nikoho, kdo sem nepatří,“ řekl po jednání vlády ministr vnitra.

Do doby stáže se bude započítávat i péče o vážně postižené

Ministři projednali i nařízení, podle kterého by se zaměstnancům veřejného sektoru a státu do doby praxe, která se odráží v platu, měla započítávat i péče o vážně postižené blízké či doba doktorského studia.

Vláda také rozhodovala, zda se v souladu s doporučením ministra vnitra Víta Rakušana postaví proti návrhu senátorů na zrušení části zákona označovaného jako lex Ukrajina VII. Ten stanovil, že Rusové nemohou získat české občanství, pokud nepředloží doklad o pozbytí občanství ruského.