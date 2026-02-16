Vláda má jednat o podmínkách pobytu Ukrajinců, koalice o rušení poplatků ČT

Podmínky získání zvláštního dlouhodobého pobytu pro uprchlíky, kteří do Česka utekli před válkou na Ukrajině, projedná vláda Andreje Babiše. Mají být stejné jako loni za předchozího kabinetu, uprchlíci před Putinovou válkou musí žít v Česku s dočasnou ochranou alespoň dva roky a mít zároveň roční příjem nad 440 tisíc korun.

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní službě. Na snímku premiér Andrej Babiš. (22. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Loni požádalo o zvláštní dlouhodobý pobyt zhruba 80 tisíc Ukrajinců, získalo ho více než 16 tisíc lidí. Dočasnou ochranu mělo na konci loňského roku v Česku přes 393 tisíc lidí.

Ministři mají na programu také hospodářskou strategii nazvanou Česko: Země pro budoucnost 2.0. Hospodářská strategie zmiňuje jako hlavní pilíře ekonomiky vzdělání a trh práce, inovace, investice, energetiku, dopravu, kapitálové a podnikatelské prostředí. Mezi zásadními tématy jsou výstavba a bydlení, získávání surovin a materiálů a umělá inteligence.

Kdo do vlády místo Turka?

Na tiskové konferenci po jednání vlády má také zaznít, kdo bude místo Filipa Turka kandidátem Motoristů sobě na post ministra životního prostředí.

„Jako neministr jsem se rozhodl, že nabídnu panu premiérovi možnost, že bychom nominovali ministra na post životního prostředí, kde já sedím jako zmocněnec. Bude to ministr, který bude velmi seriózní a který bude dělat na ministerstvu to, co mi na očích vidí,“ uvedl Turek v neděli na Instagramu.

Oznámíme nového kandidáta na ministra životního prostředí, sdělili Turek a Babiš

Ministerstvo životního prostředí zatím vede šéf Motoristů Petr Macinka, který je také ministrem zahraničí. Náměstkem na MŽP za Motoristy sobě je Jaromír Wasserbauer, ale kandidátem do vlády by mohl být spíše některý z poslanců Motoristů.

Koalice má jednat o rušení poplatků České televizi

Na zasedání koaliční rady, která předchází jednání vlády, budou ANO, SPD a Motoristé diskutovat o možných přesunech v projednávaném státním rozpočtu na letošní rok.

Na programu mají i plán na zlevnění potravin či aktuální informace o přípravách na zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

Jak je s přípravou materiálu daleko, má koalici informovat ministr kultury za Motoristy Oto Klempíř.

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Hráli tu Plastici i hvězdná jména. V Olomouci by opět mohl ožít proslulý U-klub

Olomoucký U-klub v prostorách vysokoškolských kolejí skončil v roce 2018, letos...

Mnoho let šlo o nedílnou součást kulturního vyžití v Olomouci. Stovky studentů i dalších obyvatel pravidelně vyrážely do U-klubu v prostorách univerzitních kolejí na diskotéky, ale též koncerty...

16. února 2026  4:51

Dostupných bytů je stále málo. Staví se jich jen stovky

ilustrační snímek

Po vlně privatizací jsou obecní nájemní byty na českém trhu ve velké menšině. Téměř sedmdesát procent měst a obcí si myslí, že jejich bytový fond je nedostatečný a tvoří zpravidla pět až deset...

16. února 2026

Trhy letos zmítá velká nervozita. Investoři se obávají zejména umělé inteligence

Premium
ilustrační snímek

Po loňském extrémně dobrém roce se zatím zdá, že letošek na trzích stejný příběh nenapíše. Zkraje února totiž globální trhy zažily jeden z nejprudších výprodejů posledních let. Ztráty sčítaly akcie...

16. února 2026

Jak OSN ničí sama sebe. Albaneseová nenávidí Židy a prokazuje to už přes 10 let

Premium
Zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území Francesca Albaneseová...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Centrum Simona Wiesenthala ji označilo za „encyklopedii antiizraelismu“, jiní za „ostudu OSN“, za „levicovou hvězdu OSN“ anebo „chodící symbol nejodpornější směsice rasismu a lidských práv“. To je...

16. února 2026

Ohrožují pacienty. Nemocnice šetří a opakovaně používají jednorázové nástroje

Premium
ilustrační snímek

Společnosti Krajská zdravotní, která patří Ústeckému kraji, zřejmě hrozí pokuta. Některé její nemocnice porušují český zákon i evropské nařízení o zdravotnických prostředcích. Aby ušetřily, opakovaně...

16. února 2026

Hasiči zasahují u autonehody v Praze 5. Řidiče museli vyprostit

Nehoda v Praze 5 v ulici Pod stadiony. Dvě auta přišla do kontaktu s překážkou...

Pražští hasiči zasahují u nehody osobního auta v Praze 5. Kvůli překážce na trati skončilo auto na boku. Řidiče museli hasiči vyprošťovat. Podle prvotního vyšetření záchranářů neutrpěl vážná zranění.

15. února 2026  23:01,  aktualizováno  23:18

Kuba kvůli krizi odkládá festival doutníků, paradoxně to uškodí i zdravotnictví

Kubánské doutníky jsou fenomén. A nejspíš proto, aby jím zůstaly, jich z Kuby...

Plánovaný festival doutníků se kvůli nedostatku financí a tlaku USA odsouvá na neurčito. Země tak přijde o miliony dolarů pro své zdravotnictví, které loni vynesly aukce luxusního tabáku. Kvůli...

15. února 2026  21:29

Rusové zuří. Kazachstán chce dát jejich jazyk na vedlejší kolej

Ruský diktátor Vladimir Putin přijel na dvoudenní návštěvu do Kazachstánu....

Autoritářský prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Kemeluly Tokajev hodlá změnit ústavu. Součástí plánu je úprava formulace týkající se ruštiny jako rovnocenného jazyka ke kazaštině. Nově má být...

15. února 2026  20:33

ANALÝZA: Japonce očarovala. Teď čekají, jak premiérka naloží s „absolutní“ mocí

Premium
Japonská premiérka Sanae Takaičová, předsedkyně vládní Liberálně demokratické...

Sen všech demokratických politiků na světě se právě zhmotnil v Japonsku. Dvoutřetinová většina po parlamentních volbách, to zní jako pohádka. Ale podařilo se. Přitom vyhlásit předčasné volby bylo...

15. února 2026

Zemřel hudebník Pavel Klikar. Byl ikonou autentického jazzu i barokní hudby

Hudebník a muzikolog Pavel Klikar

Ve věku 72 let zemřel hudebník, pedagog a muzikolog Pavel Klikar. Založil Originální pražský synkopický orchestr (OPSO) a také instrumentální sbor Musica Antiqua Praha zaměřený na barokní hudbu. Byl...

15. února 2026  19:31

