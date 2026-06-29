Vláda projedná formu účasti Pavla na summitu NATO, kterou nařídil Ústavní soud

Ministr zahraničí Petr Macinka i ministr obrany Jaromír Zůna v neděli řekli, že delegaci povede premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
Prezident Pavel zastává názor, že pokud je součástí delegace hlava státu, je automaticky i jejím vedoucím, a že je to on, kdo určí, kterých částí summitu se zúčastní.
Vláda se bude zabývat i nyní platným omezením cen pohonných hmot, které platí do konce červnu. Vyhlásilo ho poté, co vypukl konflikt na Blízkém východě poté, kdy Spojené státy americké zaútočil na Írán.
Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Provozovatelé čerpacích stanic mohou uplatnit marži ve výši maximálně tří korun na litr paliva.
Vláda projedná také novelu zákona o pozemních komunikacích, která ruší valorizační mechanismus u dálničních známek. Základní sazba roční známky by zůstala od příštího roku na 2570 korunách.
Vláda projedná i návrh poslanců vládní koalice, kteří chtějí zmírnit pravidla zákona o střetu zájmů. Firma člena vlády by nesměla dostat nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele tento člen vlády stojí. Obdobně by to platilo u veřejných zakázek. Opozice protestuje, že taková změna má nahrát premiérovi Babišovi. Předseda vlády převedl holding Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust.