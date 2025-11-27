Neporušíme zákon, říká Stanjura. Vláda se podle něj poradí ohledně rozpočtu

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Nová koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila ve středu vrácení návrhu státního rozpočtu na příští rok s navrženým schodkem 286 miliard korun vládě k přepracování.
Čísla, s nimiž návrh pracoval, podle nové koalice nejsou reálná. „Není to náš rozpočet. Nedá se opravit,“ řekl šéf ANO Andrej Babiš.
„Neporušíme zákon. Já myslím, že je úplně absurdní, aby Poslanecká sněmovna vyzývala vládu k tomu, aby porušila zákon. Kdo jiný než vláda České republiky a dolní komora parlamentu má dodržovat zákony, platné zákony České republiky,“ zdůraznil Stanjura.
Nová koalice vrátila rozpočet. Musí ho udělat naše vláda, řekl Babiš
Ve výzvě nové většiny ve Sněmovně, se totiž hovoří o možnosti adekvátně navýšit deficit státního rozpočtu na rok 2026.
Podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je maximální přípustná výše schodku na příští rok 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun navíc nad tuto částku tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta HDP, k čemuž se Česká republika zavázala v rámci NATO, a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.
„Nebudeme přece připravovat pro budoucí vládu rozpočet podle jejích pokynů. Ať si ho nachystají sami,“ uvedl premiér Petr Fiala již před vrácením návrhu rozpočtu, když bylo jasné, že to nová koalice ANO, SPD a Motoristů udělá.
