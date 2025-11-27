Neporušíme zákon, říká Stanjura. Vláda se podle něj poradí ohledně rozpočtu

Josef Kopecký
  12:55
Vláda se podle ministra financí Zbyňka Stanjury z ODS poradí, jak přistoupí k tomu, že Sněmovna vrátila k přepracování návrh státního rozpočtu na příští rok. „Za dvacet dnů se nedá předělat rozpočet, i kdybychom vládli, ale je to opravdu absurdní. Místo toho, aby Andrej Babiš řešil střet zájmů a připravil si vlastní rozpočet, tak vypustil tuhle mlhu,“ řekl Stanjura.

Nová koalice ANO, SPD a Motoristů prosadila ve středu vrácení návrhu státního rozpočtu na příští rok s navrženým schodkem 286 miliard korun vládě k přepracování.

Čísla, s nimiž návrh pracoval, podle nové koalice nejsou reálná. „Není to náš rozpočet. Nedá se opravit,“ řekl šéf ANO Andrej Babiš.

„Neporušíme zákon. Já myslím, že je úplně absurdní, aby Poslanecká sněmovna vyzývala vládu k tomu, aby porušila zákon. Kdo jiný než vláda České republiky a dolní komora parlamentu má dodržovat zákony, platné zákony České republiky,“ zdůraznil Stanjura.

Nová koalice vrátila rozpočet. Musí ho udělat naše vláda, řekl Babiš

Ve výzvě nové většiny ve Sněmovně, se totiž hovoří o možnosti adekvátně navýšit deficit státního rozpočtu na rok 2026.

Podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti je maximální přípustná výše schodku na příští rok 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun navíc nad tuto částku tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta HDP, k čemuž se Česká republika zavázala v rámci NATO, a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.

„Nebudeme přece připravovat pro budoucí vládu rozpočet podle jejích pokynů. Ať si ho nachystají sami,“ uvedl premiér Petr Fiala již před vrácením návrhu rozpočtu, když bylo jasné, že to nová koalice ANO, SPD a Motoristů udělá.

Ministři se mají zabývat i předlohou ministerstva zdravotnictví, které chce v nařízení zmírnit podmínky pro psilocybin z lysohlávek pro lékařské účely a chemikálii GLB. Naopak přísněji chce ministerstvo zdravotnictví sledovat kanabinoidy HHC a THC, MDMB-PINACA a látku muscimol obsaženou v muchomůrce červené.

27. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno  13:20

