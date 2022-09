Vláda bude jednat o státním obchodníkovi s energiemi i důchodové novele

Pokud by se energie nakupovala za vysoké ceny, poskytl by ji stát dále se slevou. Do budoucna je podle Síkely možné, že stát využije státního obchodníka i za jiným účelem.

„Ubezpečuji všechny, že jak školy, tak školky, nemocnice a kraje budou mít tu energii na příští rok zabezpečenou za přijatelné ceny,“ řekl v úterý Síkela. Kvůli zřízení státního obchodníka s energiemi bude podle něj nutná změna zákona, která se už připravuje.

Stát podle Hospodářských novin požádal o licenci na obchodování s elektřinou a plynem pro společnost Prisko, jejímž je vlastníkem. Prisko ale nebude finálním státním obchodníkem, pouze vykryje čas potřebný na vytvoření nové firmy, uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS.

Státní obchodník by měl získávat energie pro takzvané chráněné zákazníky tak, že mu výrobci nad určitou velikost budou muset prodat část produkce za předem stanovenou cenu. Výkupní cena podle Stanjury bude zahrnovat výrobní náklady plus přiměřený zisk.

Vláda projedná i novelu zkracující povinnou dobu důchodového pojištění pro získání starobní penze. Mohla by se podle novely od roku 2024 zkrátit o deset let. K získání důchodu by mohlo stačit 25 místo nynějších 35 let odvodů.