Odbory požadují, ať vláda přidá zaměstnancům státu 10 procent do tarifů

„Jdeme tam s jednoznačným požadavkem na desetiprocentní růst platů od 1. ledna 2026 do tarifů. Vadí nám, že tarifní platy jsou hluboko pod minimální mzdou, takže se musí doplácet. Vláda vlastně systém odměňování fatálním způsobem rozvrátila. Velkým problémem je také nezvládnutá nakumulovaná inflace za roky 2022 a 2023,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES předseda odborové centrály ČMKOS Josef Středula.
„Vláda s tím neudělala vůbec nic, takže teď máme problémy speciálně v platové oblasti. Propad v reálných příjmech je totiž kolem 12 procent,“ uvedl Středula.
Zvyšte platy, jinak to do voleb pocítíte, vzkazuje vládě šéf odborářů Středula
Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL řekl, že suma na přidání činí asi 17 až 18 miliard korun. Podle podkladů k chystanému platovému nařízení by na jím navrhované varianty bylo potřeba ale 23,5 až 45,1 miliardy korun.
Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí se selektivním zvyšováním platů učitelům, vojákům a policistů. Přidáno mají podle odborů dostat deset procent do tarifů všichni zaměstnanci veřejných služeb.
Středula varoval vládu, aby před volbami odbory nepodceňovala. „Já být vládou, tak bych nepokoušel, co se může stát,“ uvedl odborový předák.