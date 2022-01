Lídři koalice budou jednat se zaměstnavateli a odbory o testování zaměstnanců

„Budeme se s nimi bavit o tom, jak bude vypadat to testování ve firmách a kde oni třeba ještě vidí nějaké překážky, které můžeme odstranit,“ řekl v pondělí premiér Petr Fiala poté, co uvedl do úřadu ministra zemědělství Zdeňka Nekulu.

Svaz průmyslu a dopravy bude od vlády požadovat navýšení testovacích kapacit na veřejných odběrových místech. Všichni zaměstnanci by se podle vlády měli testovat antigenními testy, ale jde o to, že pokud je výsledek antigenního testu pozitivní, následovat má potvrzující PCR test na odběrových místech.

„Od 17. bude fungovat testování pomocí antigenních testů ve firmách pro všechny, včetně těch, co mají třetí dávku, a to v režimu s tří až pětidenním intervalem. Detaily domluvíme s tripartitou tak, aby to bylo co nejpohodlnější pro zaměstnance, zaměstnavatele a nejlépe to chránilo občany České republiky,“ oznámil 29. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. „Ty testy samozřejmě musí být hrazené,“ dodal. Hrazené testy jsou financovány penězi ze zdravotního pojištění.

Již od začátku roku se dvakrát týdně testují i žáci ve školách a od od úterý se otevřela možnost posilující dávky vakcíny proti covidu (boosteru) pro všechny nad 18 let, kteří mají pět měsíců od druhého očkování.

Laboratoře v pondělí odhalily 9 333 případů, což je nejvíc za poslední dva týdny. Oproti minulému pondělí je to nárůst o asi 2 500 případů. V nemocnicích je 2 811 lidí, z toho 535 v těžkém stavu. Na 100 000 obyvatel připadá v uplynulém týdnu 358 nakažených, incidenční číslo se tak zvýšilo ze 335. Šíření covidu opět začíná zrychlovat, o čemž vypovídá to, že reprodukční číslo stouplo na 1,11.

Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování

Představitelé vládní koalice budou se zaměstnavateli a odbory jednat i o přípravě programového prohlášení vlády. O důvěře vládě, která se opírá o 108 poslanců ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, se má ve Sněmovně hlasovat 12. ledna.