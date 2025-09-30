Vláda schvaluje návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun

Volby do Sněmovny, které výrazně změní její složení, jsou již v tento týden v pátek a v sobotu. Konečná podoba rozpočtu se tak velmi pravděpodobně bude lišit. Opoziční ANO, které je podle průzkumů favoritem voleb, už dalo najevo, že chce rozpočet vrátit vládě k přepracování.
Ministr financí Zbyněk Stanjura o víkendu uvedl, že v projednávaném návrhu budou o desítky miliard korun vyšší výdaje na dopravní infrastrukturu proti původnímu návrhu.
Při schvalování návrhu rozpočtu vláda rozhodne i o tom, jak dostanou v příštím roce přidáno zaměstnanci veřejného sektoru. Na růst jejich platů chce vláda příští rok přidat 27 miliard korun, řekl už minulý týden po jednání s odbory lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jurečka řekl, že by růst platů u lidí ve veřejné sféře mohl být o 9 procent, u lépe placených o 5 procent.
Učitelům se od ledna zvýší platové tarify o 7 procent a asistentům pedagogů o pevnou částku dva tisíce korun, dohodly se školské odbory s ministrem Mikulášem Bekem. Vězeňské službě stejně jako všem příslušníkům bezpečnostní sborů stoupnou od příštího roku základní platové tarify o pět procent.