Vláda schvaluje návrh státního rozpočtu se schodkem 286 miliard korun

Josef Kopecký
  5:35
Návrh státního rozpočtu na příští rok v úterý schvaluje vláda, která ho musí do konce září poslat do Sněmovny. Ministerstvo financí na konci srpna navrhlo rozpočet se schodkem 286 miliard korun.

Premiér Petr Fiala a ministr financí Zbyněk Stanjura | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Volby do Sněmovny, které výrazně změní její složení, jsou již v tento týden v pátek a v sobotu. Konečná podoba rozpočtu se tak velmi pravděpodobně bude lišit. Opoziční ANO, které je podle průzkumů favoritem voleb, už dalo najevo, že chce rozpočet vrátit vládě k přepracování.

Ministr financí Zbyněk Stanjura o víkendu uvedl, že v projednávaném návrhu budou o desítky miliard korun vyšší výdaje na dopravní infrastrukturu proti původnímu návrhu.

Při schvalování návrhu rozpočtu vláda rozhodne i o tom, jak dostanou v příštím roce přidáno zaměstnanci veřejného sektoru. Na růst jejich platů chce vláda příští rok přidat 27 miliard korun, řekl už minulý týden po jednání s odbory lidovecký ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Jurečka řekl, že by růst platů u lidí ve veřejné sféře mohl být o 9 procent, u lépe placených o 5 procent.

Učitelům se od ledna zvýší platové tarify o 7 procent a asistentům pedagogů o pevnou částku dva tisíce korun, dohodly se školské odbory s ministrem Mikulášem Bekem. Vězeňské službě stejně jako všem příslušníkům bezpečnostní sborů stoupnou od příštího roku základní platové tarify o pět procent.

30. září 2025  5:35

