Vláda má jednat o revizi sociálních dávek. Doplatí na ni ti, kteří nepracují

„Pokud člověk projeví alespoň nějakou základní snahu být aktivní, pracovat, nebo být alespoň v evidenci uchazečů o zaměstnání, ta revize dokáže lidem pomoci. Ale pokud někdo, kdo může pracovat, kašle na všechno, nehodlá pracovat, pak jasně říkáme, tahle revize dávek přinese to, že člověk nebude mít takové zajištění, jako má dnes,“ uvedl Jurečka po setkání s prezidentem Petrem Pavlem.

Ministerstvo práce navrhuje od příštího července sloučení čtveřice dávek, konkrétně příspěvku a doplatku na bydlení, příspěvku na živobytí a přídavku na dítě. Podávat a vyřizovat by se měla jen jedna žádost. Kvůli nároku na peníze od státu by se víc posuzoval příjem i majetek žadatelů. Pobíraná částka by se mohla zvýšit o bonus za práci.

Zvýšení důchodů i růst minimální mzdy

Starobní důchod by se měl v lednu zvednout v průměru o 352 korun. Činit by tak měl zhruba 21 060 korun. Všichni příjemci starobních, invalidních a pozůstalostních penzí by měli dostat přidáno 260 korun. K tomu jim ještě vzroste zásluhový díl penze o 0,6 procenta.

Vláda by měla také stanovit koeficienty pro zvýšení minimální mzdy tak, aby se nejnižší výdělek dostal do roku 2029 z nynějších 41 procent průměrné mzdy postupně na 47 procent. Od ledna by se tak minimální mzda zvedla z letošních 18 900 na 20 800 korun.