Vláda projedná zákon o celostátním referendu i zastropování cen energií

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Vláda by plán podle Havlíčka aktivovala v případě, že by ceny energií pro odběratele překonaly určitou úroveň, tu však zatím nespecifikoval. Energie důsledkem konflitku na Blízkém východě zdražují už od letošního jara, situace přitom neslibuje řešení v dohledné době.
„Připravíme řešení pro případné snižování cen energií za předpokladu, že by dál rostly ceny energií,“ řekl v neděli Havlíček. Zaměřit se chce na koncové ceny pro odběratele i ceny přímo od výrobců.
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„Přistoupíme ke snížení koncových cen pro domácnosti i živnostníky, a to prostřednictvím regulované složky. Spolu s tím přistoupíme také k zastropování cen u výrobců,“ uvedl Havlíček. V pondělí plán předloží vládě.
Pokud vláda plán schválí, neznamená to okamžité snižování a zastropování cen. Kabinet by podle Havlíčka plán aktivoval, až kdyby ceny energií překonaly úroveň, na níž se vláda shodne. „Bude to univerzálně postavené tak, abychom byli schopni okamžitě reagovat, až nastane kritická situace, kdy koncové ceny přesáhnou určitou úroveň,“ doplnil Havlíček.
Nejvýrazněji se zdražování energií projevuje u pohonných hmot a plynu.
K referendu jsou potřeba hlasy opozice
Projednávaný návrh na celostátní referendum by ve Sněmovně potřeboval kromě koaličních hlasů také oporu u opozice, aby bylo dosaženo ústavní většiny. Pokud by vládní návrh referenda prošel, bylo by možné celostátní hlasování vyvolat z občanské iniciativy, ke které by bylo nutné získat 300 tisíc podpisů nebo z parlamentní iniciativy po souhlasu obou komor.
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Aby bylo hlasování závazné, stačilo by podle návrhu 35 procent hlasů všech oprávněných voličů. Předem jsou ale z návrhu o celostátním referendu vynechána témata obrany a bezpečnosti. Pokud by návrh prošel, občané by tak nemohli hlasovat o setrvání v NATO nebo v Evropské unii.