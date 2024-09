Vláda projedná Radu pro veřejné zdraví i výši příspěvků na pojištění

Návrh ministerstva zdravotnictví ohledně vzniku Rady pro veřejné zdraví však nedávno vyvolalo pozdvižení. Samotný Úřad vlády totiž už dříve vznik Rady odmítl s tím, že by znamenal další nárůst byrokracie.

„Není nám zřejmé, proč by nastíněnou agendu nemělo vykonávat stávající ministerstvo zdravotnictví – tak, jak je mu to svěřeno kompetenčním zákonem,“ stojí v tehdejším vyjádření. Podle původního návrhu ministerstva měla Rada pro veřejné zdraví vzniknout už v první polovině tohoto roku a mělo by v ní zasedat nejméně 24 lidí.

Dalším tématem z oblasti zdravotnictví, které vláda ve středu projedná, je výše státního příspěvku na zdravotní pojištění na rok 2025. Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného by měl stát podle návrhu ministerstva financí příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2 127 korun, letos je to 2 085 korun. Celková platba ze státního rozpočtu bude v tom případě činit 155 miliard korun.