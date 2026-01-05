Vláda projedná své prohlášení i návrh, který nahradí zákon o státní službě

Dokument obsahuje závazek nezvyšovat daně, znovu zavést elektronickou evidenci tržeb či nepodnikat kroky k přijetí eura. Počítá také se zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 letech.
Ministři se budou zabývat rovněž návrhem na odklad účinnosti části zákona o podpoře bydlení a poslaneckým návrhem, který má nahradit zákon o státní službě. Ten má umožnit rychlejší zeštíhlování státní správy. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo více přiblížit běžnému pracovnímu poměru a řídit se především zákoníkem práce. Podle odborů jde o diletantský hazard.
Před jednáním vlády se sejdou také špičky koalice. Podle předsedy Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury budou projednávat například návrh na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v Česku či zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu.
Už na začátku roku bude koalice jednat o zrušení poplatků ČT, řekl Okamura
Dalším možným tématem je jmenování poslance Motoristů sobě Filipa Turka ministrem životního prostředí. Premiér Andrej Babiš podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka prezidentovi Petru Pavlovi Turkovu nominaci navrhne. Pavel však opakovaně uvedl, že Filipa Turka do vlády nejmenuje.