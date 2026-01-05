Vláda projedná své prohlášení i návrh, který nahradí zákon o státní službě

Autor:
  6:00
Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě se schází poprvé v novém roce. Týden před hlasováním o důvěře ve Sněmovně projedná své programové prohlášení, které nová koalice připravila už v říjnu po parlamentních volbách.
Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, schválila posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. (22. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu Karel Havlíček na...
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přichází na zasedání nové vlády ANO, SPD a...
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný a ministr kultury Oto...
Premiér Andrej Babiš na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se...
8 fotografií

Dokument obsahuje závazek nezvyšovat daně, znovu zavést elektronickou evidenci tržeb či nepodnikat kroky k přijetí eura. Počítá také se zastropováním věku odchodu do důchodu na 65 letech.

DOKUMENT: Programové prohlášení vlády Andreje Babiše

Ministři se budou zabývat rovněž návrhem na odklad účinnosti části zákona o podpoře bydlení a poslaneckým návrhem, který má nahradit zákon o státní službě. Ten má umožnit rychlejší zeštíhlování státní správy. Zaměstnávání státních úředníků by se mělo více přiblížit běžnému pracovnímu poměru a řídit se především zákoníkem práce. Podle odborů jde o diletantský hazard.

Před jednáním vlády se sejdou také špičky koalice. Podle předsedy Sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury budou projednávat například návrh na zpřísnění podmínek pro pobyt cizinců v Česku či zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu.

Už na začátku roku bude koalice jednat o zrušení poplatků ČT, řekl Okamura

Dalším možným tématem je jmenování poslance Motoristů sobě Filipa Turka ministrem životního prostředí. Premiér Andrej Babiš podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka prezidentovi Petru Pavlovi Turkovu nominaci navrhne. Pavel však opakovaně uvedl, že Filipa Turka do vlády nejmenuje.

Vstoupit do diskuse

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Štipl

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Aktualizujeme
Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2025)

Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...

Mráz sevře Česko. Noční teploty mohou klesnout až k minus 16 stupňům

Zamrzlá řeka Labe v centru Hradce Králové (19. února 2025)

Česko se probudilo do mrazivého rána a jinak tomu nebude ani v průběhu týdne. Noční teploty budou na velké části území klesat pod -10 °C, v nejchladnějších lokalitách bude i -16 °C. I denní teploty...

5. ledna 2026  6:46

Trump zpochybnil „útok“ na Putinovu rezidenci. Podle něj se nestal

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump ve svém sídle Mar-a-Lago na Floridě oznámil...

Americký prezident Donald Trump zpochybnil ruské tvrzení, že Ukrajina zaútočila drony na rezidenci Vladimira Putina. Podle něj k žádnému takovému úderu nedošlo a Moskva si incident vykládá účelově....

5. ledna 2026  6:36

Pád Madura si vyžádal smrt 32 Kubánců. Na „ostrově svobody“ vyhlásili smutek

Útok USA na venezuelský Caracas v noci na sobotu 3. ledna 2026. Při něm byl...

Při sobotním americkém útoku na Venezuelu zahynulo 32 členů kubánských bezpečnostních složek a tajných služeb. Na pondělí a úterý kubánská vláda vyhlásila dva dny smutku s tím, že informace ohledně...

5. ledna 2026  4:24,  aktualizováno  6:21

Vláda projedná své prohlášení i návrh, který nahradí zákon o státní službě

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě se schází poprvé v novém roce. Týden před hlasováním o důvěře ve Sněmovně projedná své programové prohlášení, které nová koalice připravila už v říjnu po parlamentních...

5. ledna 2026

SPŠ Tábor je vždy o krok napřed

Komerční sdělení
SPŠ Tábor je vždy o krok napřed

Počátkem tohoto školního roku SPŠ strojní a stavební Tábor slavnostně otevřela novou budovu pro praktickou výuku, kterou lze díky přístrojovému vybavení označit za jedno z nejmodernějších...

5. ledna 2026

Čekání jako součást zážitku. Proč jsou lidé ochotní stát na jídlo dlouhé fronty

Kvůli snímku s krabičkou hranolek jsou lidé ochotní stát ve frontě i 20 minut....

Gastronomicky orientovaný cestovní ruch celosvětově stále roste, a to především díky sociálním sítím. Na TikToku a Instagramu se zviditelnění dočkalo již mnoho dříve neznámých podniků. Z dlouhých...

5. ledna 2026

Studenti z plzeňského SOUE umí vzít za práci

Komerční sdělení
Studenti z plzeňského SOUE umí vzít za práci

Střední odborné učiliště elektrotechnické sídlící ve Vejprnické ulici v Plzni se řadí se svým zaměřením mezi špičky. Propracovaný systém vzdělávání a rozvíjení odborných a jazykových dovedností...

5. ledna 2026

Velký mzdový průzkum. Firmy letos zaměstnancům přidají tři až pět procent

Premium
ilustrační snímek

Většina firem svým zaměstnancům na mzdách s novým rokem přilepšila, i když o něco méně než loni. Vyplývá to z velké ankety, kterou redaktoři iDNES.cz provedli mezi podniky ve všech krajích. Firmy...

5. ledna 2026

Levicoví extremisté v Berlíně způsobili masivní blackout

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...

Rozsáhlý výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína mají podle tamních úřadů na svědomí levicoví extremisté. Jak uvedl starosta metropole Kai Wegner, po požáru kabelů ze sobotního rána zůstávají...

4. ledna 2026  15:41,  aktualizováno  22:36

Švýcarské úřady znají totožnost všech obětí požáru v Crans-Montaně

Památník před barem „Le Constellation“ po požáru během silvestrovské oslavy v...

Švýcarské úřady identifikovaly zbývajících 16 obětí novoročního požáru v baru v lyžařském středisku Crans-Montana a nyní už znají totožnost všech 40 lidí, kteří při tragédii zahynuli. Oznámila to...

4. ledna 2026  13:04,  aktualizováno  21:31

USA potřebují Grónsko, řekl Trump. Pohrozil i venezuelské viceprezidentce

Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago 3. ledna 2026

Šéf Bílého domu Donald Trump v rozhovoru s magazínem The Atlantic uvedl, že Spojené státy potřebují Grónsko. Znovu tím otevřel téma strategického ostrova, který je autonomní součástí Dánska a patří...

4. ledna 2026  19:31,  aktualizováno  21:12

EU po Trumpově útoku na Venezuelu vyzývá ke klidu. Prohlášení nepodpořila jediná země

Sídlo EU v Bruselu. (20. 6. 2018)

Evropská unie po americké vojenské intervenci ve Venezuele vyzvala všechny zúčastněné strany ke klidu a zdrženlivosti, aby se předešlo další eskalaci napětí. Zároveň apeluje na hledání mírového a...

4. ledna 2026  21:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.