Vláda se schází po letní pauze. Má jednat i o stavu nebezpečí u Hustopečí

Autor: ,
  5:05
Po letní třítýdenní pauze se schází vláda Petra Fialy. Na žádost hejtmana Olomouckého kraje by měla prodloužit stav nebezpečí v okolí Hustopečí nad Bečvou, kde pokračuje likvidace benzenu uvolněného do půdy při únorové nehodě a následném požáru vlaku. Opatření umožňuje rychlejší organizaci sanace..

Premiér Petr Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan na jednání vlády (9. července 2025) | foto: ČTK

Vláda může zvláštní režim prodloužit vždy jen o 30 dnů. Kdyby lhůtu neprodloužila, skončil by zvláštní režim v lokalitě v pondělí 25. srpna.

Ministři projednají také změnu na postu zmocněnce pro zastupování státu před Soudním dvorem Evropské unie. Martina Smolka mířícího do čela stálé mise ve Vídni by měl podle serveru iROZHLAS nahradit právní expert ministerstva zahraničí Jiří Vláčil.

Ministerstvo pro místní rozvoj předkládá návrh nařízení o podpoře bydlení, který má rozšířit okruh lidí ohrožených bytovou krizí s nárokem na pomoc.

Je možné, že se ministři budou věnovat i aktuální mezinárodní situaci včetně jednání o budoucnosti Ukrajiny, či že vyslechnou informace o postupu osvětlování bitcoinové aféry, kvůli které odstoupil ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Češi se vyhýbají spermobankám, rodí se děti na dobré slovo, říká režisérka

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Vláda se schází po letní pauze. Má jednat i o stavu nebezpečí u Hustopečí

Po letní třítýdenní pauze se schází vláda Petra Fialy. Na žádost hejtmana Olomouckého kraje by měla prodloužit stav nebezpečí v okolí Hustopečí nad Bečvou, kde pokračuje likvidace benzenu uvolněného...

20. srpna 2025  5:05

Změna času 2025. Kdy letos skončí letní čas a začne zimní?

V roce 2025 skončí letní čas v neděli 26. října 2025. Zavádí se vždy poslední březnovou neděli na sedm měsíců a vždy poslední neděli v říjnu se vracíme k času přirozenému, lidově zvanému zimní.

20. srpna 2025

Koalice SPOLU zahajuje horkou kampaň, představí základní body programu

Horkou fázi kampaně před říjnovými volbami nazvanou Teď jde o Česko! zahajuje koalice SPOLU. Zvolila si pro to kavárnu Louvre na Národní třídě v centru Prahy a datum těsně před výročím invaze vojsk...

20. srpna 2025

Umění, byznys nebo zábava? Nesmyslná AI videa zaplavují web, autory to živí

Internet zaplavuje nový druh videoobsahu, pro který se v angličtině vžilo označení „AI slop“, tedy něco jako AI opad. Jsou to rychle generovaná videa vytvořená umělou inteligencí. Jsou levná, masově...

20. srpna 2025

Vrabčák v náručí monstra. Stalinova dcera prchla ze SSSR, stínu otce však neunikla

Jejím otcem byl jeden z největších masových vrahů v historii lidstva, přesto ho nenáviděla i milovala. Řeč je o Světlaně Allilujevové, jediné dceři sovětského diktátora Josifa Stalina. Z nesvobody se...

20. srpna 2025

Zabavte počítače, než s bitcoiny uteče. Proč policie zatkla Jiřikovského a co řeší

Premium

Tomáš Jiřikovský, kontroverzní podnikatel z Břeclavi a provozovatel nelegálního tržiště, který daroval státu bitcoiny za miliardu korun, si ten den vyzvedl děti u exmanželky. Začal plánovat, jak je...

20. srpna 2025

Na propagaci Česka musejí podle Kulhánka přispívat i firmy. Mají z ní profit

Premium

Na lákání turistů do Česka vydává stát desítky milionů ročně. Z nich nemají prospěch jen obce, ale také například hotely, restaurace a další provozovatelé napojení na cestovní ruch. „Musí proto...

20. srpna 2025

Britský hotel byl cílem protestů. Nyní musí vystěhovat žadatele o azyl, rozhodl soud

Hotel v britském městě Epping musí podle úterního rozhodnutí soudu do 12. září dočasně vystěhovat všechny žadatele o azyl. Okolo hotelu se v posledních týdnech konaly protiimigrační protesty,...

19. srpna 2025  22:22

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

19. srpna 2025  21:48

Bílý dům se dere do Intelu, za Bidenovy miliardové granty žádá podíl 10 procent

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa chce získat podíl ve výrobci čipů Intel výměnou za finanční podporu, kterou si firma zajistila za Bidenovy administrativy. Uvedl to v úterý americký ministr...

19. srpna 2025  21:32

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tunel Blanka je částečně uzavřen po hromadné srážce. Dva lidé jsou zranění

Hromadná nehoda v úterní podvečer zkomplikovala provoz v tunelovém komplexu Blanka ve směru do Troji v Praze. Srazilo se několik osobních aut a pravděpodobně i dodávka a motocykl. Dva lidé utrpěli...

19. srpna 2025  21:03

Drůbežárna dodala kuřecí stehna s listerií. Prodávala je Jednota, COOP i Rohlík.cz

Veterináři stahují z trhu šarži vakuově balených uzených kuřecích stehen od výrobce Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert, maso podle vyšetření obsahovalo bakterie listerie. V tiskové zprávě o tom v...

19. srpna 2025  20:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.