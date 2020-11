Maláčová navrhne nárůst přídavků na děti o čtvrtinu a zvýšit počet příjemců

„V podstatě na ten přídavek mohou dosáhnout pouze nepracující rodiny, což si myslím, že je strašně špatně a je to strašně demotivační pro celý ten systém. Teď potřebujeme dostat ten přídavek na dítě tam, kde byl v roce 2014, aby na něho dosáhlo aspoň půl milionu dětí,“ řekla Maláčová v Otázkách Václava Moravce v České televizi.

Z přídavků se podle ní v současnosti stala chudinská dávka. Ročně by přidání mohlo stát navíc až 4,9 miliardy korun.

Přídavky dostávají domácnosti s příjmem do 2,7násobku životního minima. Na děti do šesti let stát dává 500 korun, od šesti do 15 let je to 610 korun a od 15 do 26 let při studiu 700 korun.

Rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, podniká, je na rodičovské, nemocenské, ošetřovném či v důchodu, mají částky o 300 korun vyšší. Podle novely by se podle věku dítěte nově od ledna vyplácelo 630, 770 a 880 korun.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová navrhne, aby prezident Miloš Zeman jmenoval deset nových soudců, z toho devět má působit ve správním soudnictví. V roli zástupkyně takzvaného „superúředníka“ Petra Hůrky by pak měla Ivu Hřebíkovou od 1. prosince vystřídat Martina Postupová. Místo je volné od začátku listopadu.

Od pondělí mohou mít potraviny otevřeno do 23 hodin

Kabinet patrně projedná také některé materiály související s koronavirovou epidemií. Od pondělí v Česku platí stupeň číslo 4 podle systému PES, což znamená, že obchody mohou být otevřené až do 23 hodin a noční zákaz vycházení je nově od 23 hodin do páté hodiny ranní.

Jak venku, tak uvnitř je nově povoleno shromažďování až šesti lidí namísto dosavadních dvou. Z nynějších 15 na 20 se zvyšuje maximální počet účastníků svateb, pohřbů nebo bohoslužeb. Divadelní představení a koncerty se mohou konat bez diváků třeba pro televizní natáčení nebo internetové přenosy.