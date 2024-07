Prezident Pavel přijel na vládu. S ministry řeší důvěrný bod programu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jednou z možností je výběr eurokomisaře, druhou pomoc Liberty Ostrava, třetí něco, co souvisí s válkou, kterou rozpoutala armáda ruského diktátora Vladimira Putina proti Ukrajině na jejím území.

Vedení krachující ostravské společnosti Liberty oznámilo, že přes dva tisíce lidí by v ním mohlo přijít o práci. Odborářům to oznámilo vedení firmy, propouštět by se mělo v nejbližších měsících. Hejtman Moravskoslezského kraje za ANO Josef Bělica v úterý řekl, že to může vyvolat sociální otřesy v regionu. Liberty Ostrava je v něm klíčovým zaměstnavatelem.

Huť plánuje zavřít koksovnu a odstavit zařízení na výrobu železa a oceli. Ministerstvo práce uvedlo, že krizový scénář pro případné hromadné propouštění je připraven. Podrobnosti však nesdělilo.

Ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se při příchodu na jednání u čekajících novinářů nezastavil, stejně jako prezident a premiér, který ho přišel uvítat ke vchodu Strakovy akademie.

Před Úřadem vlády byl dopoledne i hlouček aktivistů s palestinskými vlajkami, kteří na přijíždějící volali - hanba, hanba české vládě či Free Palestine a křičeli, aby si ministr zahraničí Jan Lipavský předvolal izraelskou velvyslankyni.

Vláda se sešla před svými prázdninami. Do eurokomise má stále tři kandidáty

Vláda se sešla naposledy před prázdninami, které bude mít do 14. srpna,. „Máme tři kandidáty, Jozef Síkela je jeden z nich, určitě relevantní kandidát,“ říká premiér k tomu, koho jeho vláda nabídne za Česko do nové Evropské komise. Zda to bude současný ministr průmyslu a obchodu, záleží na tom, který post bude moci Česko v komisi obsadit.

„Já bych chtěl portfolio, kde je skutečná vyjednávací a rozhodovací pravomoc,“ řekl naposledy v úterý v rozhovoru po Blesk premiér Fiala. „My jsme vedli první debatu. Chci a musím mít jasno do konce srpna,“ uvedl předseda vlády.

Zda to bude již dnes, nebo až při některém ze dvou jednání, která má vláda mít do konce srpna, je podle Fialy i věc národní taktiky. Postup průběžně konzultuje s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

Tu minulý týden Evropský parlament potvrdil v pozici předsedkyně Evropské komise pro příštích pět let a po svém znovuzvolení uvedla, že si přeje nejlépe připravené kandidáty a rovnocenné zastoupení mužů a žen. Setkat se a hovořit s nimi chce od poloviny srpna.

STAN nominoval kromě ministra Síkely i Danuši Nerudovou, která vedla kandidátku hnutí do eurovoleb a je tak nyní čerstvě europoslankyní. Piráti navrhli již dříve Marcela Kolaju, který ale nedokázal obhájit post v Evropském parlamentu, což jeho šance výrazně oslabuje.

Síkela je favorit, Hrdá a Kopečný jsou další kandidáti, napsal bruselský server Politico

Ve hře o post eurokomisařky jsou ale podle bruselského serveru Politico trochu jiní.

Kromě Síkely, který je favoritem, ještě stálá předsedkyně České republiky při Evropské unii Edita Hrdá. A jako třetího možného kandidáta vlivný bruselský server zmínil Tomáše Kopečného. Ten je od ledna 2023 vládním zmocněncem pro rekonstrukci Ukrajiny.

Návrh vlády musí projednat výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny, až poté ho může vláda schválit definitivně. Kandidáti do Evropské komise na podzim absolvují slyšení před výbory europarlamentu, Evropský parlament pak komisi potvrzuje jako celek v jednom hlasování.

Vláda projedná novelu o zajišťování obrany

Vláda má ve středu na programu jednání novelu, která má zajistit, aby nejvýznamnější vojenské objekty byly v budoucnu pouze ve vlastnictví státu.

Úprava zákona o zajišťování obrany České republiky má pomoci narovnat vlastnické vztahy u pozemků pod muničními sklady. Některé z nich například kvůli restitucím vlastní soukromé osoby.

Jde o pozemky pod sklady v Týništi nad Orlicí, Dobroníně, Čermné nad Orlicí a Travčicích. Obraně by dal předpis možnost nabídnout vyšší odkupní cenu, v krajním případě bude moct přistoupit k vyvlastnění.

Kabinet má projednat i novelu zákona o pyrotechnice. Podle ní bude hrozit trestní postih za neoprávněnou výrobu, opatření či přechovávání pyrotechnických výrobků kategorií vyhrazených pro užití profesionály či profesionálními umělci.