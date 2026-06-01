Vláda by se mohla vrátit k přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky

Ke svém rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev by se v pondělí mohla vrátit vláda Andreje Babiš. Plán kritizují experti, v pondělí kvůli němu budou stávkovat odborníci na závislosti a sociální začleňování.

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (25. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Kvůli přesunu lidskoprávních agend podalo dosud 53 expertek a expertů podmíněnou rezignaci. Pokud vláda rozhodnutí o přemístění nepřehodnotí, chtějí skončit ke konci června.

Odborníci na problematiku lidských práv uvedli, že navrhují místo přesunu agendy na ministerstvo spravedlnosti zřízení samostatné sekce v úřadu vlády, pod niž by spadaly odbory a oddělení lidských práv, národnostních menšin, rovnosti žen a mužů, pro romské záležitosti či pro zdravotně postižené.

Adiktologové budou stávkovat. Obávají se chystaných změn, představí své požadavky

Protidrogoví experti prosazují vznik samostatné Národní agentury pro problematiku závislostí po vzoru Národní sportovní agentury.

Premiér v neděli na síti X řekl, že nadresortní charakter agend rad zůstane zachovaný. Rady vlády, podvýbory i pracovní skupiny podle něj zůstanou na úřadu vlády. Z celkem 255 lidí v radách se podle něj přesune 48 úředníků a vzniknou připomínková místa rad na ministerstvech.

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

Bouřky na jihu Čech způsobily výpadky elektřiny, bez proudu bylo až 10 tisíc odběratelů

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovovali. Ještě kolem 20:30 bylo bez proudu přibližně 1800...

1. června 2026  6:34

O prezidentské křeslo v Kolumbii se utká krajně pravicový a levicový kandidát

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...

Ve druhém kole kolumbijských prezidentských voleb se 21. června utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda, kteří v prvním kole podle téměř...

1. června 2026  1:34,  aktualizováno  6:24

1. června 2026  4:34

Kuba jako zapadlý africký slum: tma, neteče voda, vaří se na ohni a nejsou léky

Premium
Popeláři nejezdí. Obyvatelé Havany už uvykli haldám neodklizených odpadků,...

Kdyby na Kubě zbyli ještě nějací turisté, měli by tam novou atrakci, mohla by se jmenovat poznejte život v zapadlé africké vsi. Taky by se tam daly točit apokalyptické filmy, jak se svět rozpadl:...

1. června 2026

Nový úsek D3 zvedl ceny bytů i domů, patrné je to u Budějovic a Tábora

Dál míříme směrem na Prahu, směr vpravo pak vede na Jindřichův Hrdec.

Lepší dopravní dostupnost vždy přímo ovlivní i ceny nemovitostí v dané oblasti. Nyní je tento trend vidět v okolí trasy dálnice D3, kde neovlivňuje pouze města, která jsou přímo u dálnice, ale...

1. června 2026

Ceny paliv budou klesat, věří experti. Zásah státu ale dlouhodobě dopadne na trh, varují

Premium
ilustrační snímek

V Česku v minulém týdnu dál zdražoval benzin a nafta naopak zlevnila. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 43 korun, před týdnem byl o...

1. června 2026

Sto milionů bokem. Policie rozšířila trestní stíhání advokáta Titze v bitcoinové kauze

Premium
Kárim Titz

Je to vůbec poprvé, kdy policie pracuje s tím, že v bitcoinové kauze měla část kryptoměny za desítky milionů korun skončit u hlavních aktérů. Policisté obvinili Kárima Titze – advokáta odsouzeného...

1. června 2026

Pavel věří ve společnou účast prezidenta i premiéra na červencovém summitu NATO

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Prezident Petr Pavel věří, že na červencový summit Severoatlantické aliance NATO nakonec pojede on i premiér Andrej Babiš, každý by se mohl věnovat jiné části. Pavel to v neděli řekl České televizi.

31. května 2026  22:16

V Rakousku u českých hranic blesk zapálil věž zámku, jinde silný vítr vyvracel stromy

Ilustrační snímek

Při bouřkách, které se v neděli v podvečer přehnaly nad několika rakouskými regiony, vichr vyvracel stromy a způsobil komplikace v dopravě. Na jezerech vodní záchranáři vyráželi na pomoc lodím, které...

31. května 2026

Česko zasáhl silný vítr, bouřky i krupobití

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Do Česka dorazily silné bouřky, které napřed zasáhly západ Čech a pak postoupily dál do vnitrozemí zejména přes Středočeský kraj včetně Prahy. Nejsilnější bouřky byly pak kolem Českých Budějovic a na...

31. května 2026  12:40,  aktualizováno  20:53

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů. (30....

První kameniště na Vysočině otevřeli v sobotu na Pivovarských loukách na západním okraji Žirovnice. Kameniště je hřiště na výuku umění balancování kamenů, čili stavění kamenů na sebe do podoby...

31. května 2026  20:44

